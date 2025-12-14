Resumen Tercera Federación | El Soneja fue el único provincial que jugó… y ganó (1-0)

Jornada marcada por la masiva suspensión de partidos provocado por la activación del nivel naranja de fuertes lluvias en la provincia de Valencia. Sólo se jugaron los encuentros que se adelantaron a la jornada sabatina, entre ellos el que disputó el Soneja en su campo frente al Torrellano. Este sábado Villarreal, Roda y Vall de Uxó vieron aplazados sus compromisos ligueros.

El Soneja sudó tinta para doblegar al Torrellano en El Arco (1-0), en un duelo que se le complicó mediada la segunda parte cuando el defensa central Borja Lucas vio la segunda tarjeta amarilla. Llegó en el minuto 67, pero en el 72 llegaría el gol de Sergio Alcolea, primero en su cuenta particular esta temporada, que a la postre sería suficiente para cantar victoria el equipo de Carlos Ortí. Buenos números para el equipo del Alto Palancia que ha ganado tres de los último cuatro disputados por el conjunto taronja.

Tres aplazamientos

Lo dicho, la FFCV ordenó aplazar los partidos a jugar en la provincia de Valencia y también aquellos donde los equipos valencianos tuvieran que viajar a tierras castellonenses o alicantinas para jugar. Por lo tanto, quedaron aplazados el Villarreal C-Hércules B, Utiel-Roda y Vall de Uxó-Jove Español. Los equipos se tendrán que poner de acuerdo para jugar estos partidos lo antes posible.