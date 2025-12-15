El entrenador de Moncofa Pere Martí, ante el sueño de dar la campanada contra el Barcelona en Copa del Rey

Vuelve la Copa del Rey y con ella oportunidades únicas para que equipos humildes brillen a nivel nacional. Este martes, a las 21:00 horas, el Club Deportivo Guadalajara, de Primera Federación y dirigido por el moncofense Pere Martí, recibe al FC Barcelona de Hansi Flick, Lamine Yamal, Pedri y Raphinha, entre otras estrellas.

El técnico de Móncofa, arropado por el cariño de su municipio, verá cómo amigos, familiares y numerosos aficionados seguirán con atención un partido que, pase lo que pase, quedará grabado para siempre en su memoria.

Sin nada que perder

Tras un ascenso espectacular la pasada temporada, el Guadalajara está luchando por salir de los puestos de descenso en el Grupo I de Primera Federación. En este contexto afrontan un duelo con una tremenda repercusión nacional con el objetivo de complicarle la vida al conjunto azulgrana, y por qué no, darle un buen susto.

Con la máxima ilusión, Martí reconoció lo bonito de enfrentarse a este tipo de equipos: «Estas experiencias tan extraordinarias son difíciles de obtener, pero teníamos claro que, si superábamos la eliminatoria anterior, nos tocaría un grande. Y así fue».

El equipo alcarreño ya sabe lo que es derribar a un rival de superior categoría: en la ronda anterior venció al Ceuta por 1-0 gracias a un gol de Alejandro Canizo.

El emparejamiento con el Barcelona generó una expectación sin precedentes en Guadalajara, ciudad que en los últimos años había visto disminuir el interés por el fútbol. En apenas dos días, 1.500 aficionados se hicieron socios del club, asegurándose el acceso a las entradas. Paralelamente, el club acometió diversas mejoras en el estadio Pedro Escartín, aumentando el aforo de unas 2.000 localidades habituales hasta cerca de 8.500 espectadores.

Los nervios previos

Aunque nunca había vivido una experiencia de esta magnitud como entrenador, Martí se mostró sereno y confiado: «He jugado en Primera División y conozco bien este entorno. Estoy tranquilo. Mañana los nervios estarán más presentes, pero mi entorno lo vive con una gran ilusión».

Su trayectoria

El técnico regresó a España en el verano de 2024 tras trabajar en el cuerpo técnico de Juan Carlos Garrido en el USM Alger (Primera División de Argelia). Su camino en los banquillos no ha sido sencillo y en el Lleida no triunfó, pero ha encontrado su sitio en Guadalajara. Sus inicios fueron en el Juvenil A del Roda, antes de dirigir al Juvenil A del Submarino y al Villarreal C durante varias temporadas. Con un fuerte arraigo a la terreta, su carrera como futbolista comenzó en el Villarreal, donde conquistó la Intertoto en 2003, y finalizó en el Castellón en 2010.

Ahora, tiene la oportunidad de hacer historia en la Copa del Rey y de intentar dar la campanada ante todo un Barcelona.