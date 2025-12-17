Gran protagonismo provincial en la Vuelta a España 2026: ¡La sexta etapa saldrá en Alcossebre y acabará en Castellón!

Los amantes del ciclismo de la terreta y la provincia de Castellón está de enhorabuena porque la Vuelta a España de 2026 tendrá un protagonismo muy importante, ya que dos etapas pasarán por distintos puntos de Castellón. Esta tarde ha tenido lugar la presentación de la 81ª edición de la emblemática prueba en un evento celebrado en el Sporting Club de Mónaco, con representacion local por parte de la presidenta de la Dipuación Marta Barrachina.

La ronda nacional por excelencia, que partirá que partirá el sábado 22 de agosto desde el Principado y concluirá el domingo 13 de septiembre en Granada, tendrá un recorrido cargado de alicientes y, por primera vez desde 2009, sin etapas en Asturias.

Este será el recorrido de la etapa que será integra en la provincia de Castellón. / MEDITERRÁNEO

El recorrido en Castellón en 2026

Para este 2026, la salida en la sexta etapa será el 27 de agosto en Alcossebre, donde habrá un recorrido de 176 kilómetros con unas espectaculares vistas por montaña, con llegada el Castellón de la Plana, mientras que el viernes 28 de agosto, en la séptima, partirá desde Vall d'Alba y finalizará en Aramón Valdelinares, con un recorrido de 146 kilómetros.

La sexta etapa, con salida en la Vall d'Alba. / LA VUELTA A ESPAÑA

La última vez, en 2023

Los mejores ciclistas volverán a recorrer distintos puntos de Castellón, como ocurriera por última vez en la edición de 2023, donde acogió la quinta etapa (con salida en Morella y salida en Burriana) y la sexta (con salida en la Vall d'Uixó y llegada al Observatorio Astrofísico de Javalambre, ya en la provincia de Teruel).