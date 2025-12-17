¡La sexta etapa de La Vuelta a España saldrá en Alcossebre y acabará en Castelló... con una inédita novedad en Benicàssim!

Los amantes del ciclismo en Castellón están de enhorabuena: la Vuelta a España 2026 tendrá un protagonismo destacado en la provincia, con dos etapas recorriendo distintos puntos de su territorio. La presentación de la 81ª edición de esta emblemática prueba ha tenido lugar este miércoles en el Sporting Club de Mónaco, con representación local de la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

La ronda nacional de excelencia, que arrancará el sábado 22 de agosto desde el Principado y concluirá el domingo 13 de septiembre en la Alhambra de Granada, ofrecerá un recorrido lleno de alicientes y, por primera vez desde 2009, no contará con etapas en Asturias.

Este será el recorrido de la etapa que será integra en la provincia de Castellón. / MEDITERRÁNEO

De Alcossebre a Castelló

El pelotón, con los mejores ciclistas del mundo en la lucha por La Vuelta y con Jonas Vingegaard como vigente campeón, llegará a la provincia el 27 de agosto en una exigente etapa de 176 kilómetros.

La etapa arrancará en Alcossebre y pasará por Alcalà de Xivert y les Coves de Vinromà antes de afrontar, en torno al kilómetro 40, la primera gran dificultad montañosa: el puerto de la Serratella, con sus 799 metros de altitud. Desde ahí, la carrera se dirigirá hacia Albocàsser para encarar una segunda subida de altura al coll de la Bandereta (785 metros).

Tras un tramo más favorable por Benlloc, Cabanes y Benicàssim, el pelotón ascenderá al mítico Desierto de las Palmas (418 metros). La etapa culminará con un exigente tramo final de 3,5 kilómetros de camino de tierra hasta el puerto del Bartolo (713 m), situado a 16 kilómetros de la línea de meta en Castellón de la Plana.

La sexta etapa, con salida en la Vall d'Alba. / LA VUELTA A ESPAÑA

Salida en Vall d'Alba

Sin descanso, los ciclistas volverán a pedalear el viernes 28 de agosto con la salida desde Vall d’Alba, en una etapa de 146 kilómetros marcada por la montaña. El recorrido comenzará de forma relativamente suave, atravesando Les Useres (378m) y Llucena del Cid (548m), antes de afrontar la ascensión al puerto del Remolcador (982 m), un punto del trazado que regalará vistas espectaculares. Desde allí, la carrera se dirigirá al Alto de Zucaina (814m) y continuará hacia puebla de Arenoso en torno al kilómetro 94. A partir de ahí, la etapa ganará en dureza con el paso a Teruel, encadenando dos subidas de entidad: Mora de Rubielos y el Puerto de San Rafael (1.558m), antes de concluir en Aramón Valdelinares.

El último precedente, en 2023

Tres años después, Castellón volverá a disfrutar de este gran evento. Conviene recordar que en la edición de 2023 la provincia ya tuvo un papel destacado, con una quinta etapa que partió desde Morella y finalizó en Burriana, donde Kaden Groves se impuso al sprint en una llegada vibrante. Aquella jornada dejó imágenes para el recuerdo, con miles de aficionados en las calles.

El director presume de Vuelta

«La Vuelta 26 seguirá manteniendo el carácter internacional del evento», afirmó el director general Javier Guillén. «Será una edición con un marcado carácter mediterráneo, desde su inicio hasta el final en Andalucía. Esta edición visitará ciudades históricas, puertos de montaña que forman parte de nuestra historia y ascensiones para acabar en Granada», resumió.