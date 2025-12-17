El Mahle Eco Rallye Comunitat Valenciana obtiene una distinción inédita en el mundo del motor en España.

La organización del Mahle Eco Rallye Comunitat Valenciana ha celebrado este miércoles un acto institucional para anunciar una noticia inédita en este tipo de rallys en España. El acto, celebrado en el Menador Espai Cultural de Castellón, contó con la presencia del director general de Deportes de la Generalitat Valenciana, Luis Cervera, el diputado provincial, Vicente Pallarés, el vicepresidente de la Real Federación de Automovilismo, José Vicente Medina, el presidente de la Federación de Automovilismo de la Comunitat Valenciana, Nacho Aviñó, los concejales de Movilidad y Deportes del Ayuntamiento de Castellón, Cristian Ramírez y Maica Hurtado, y el presidente del Comité Organizador de la prueba castellonense, Fernando Lobón.

También asistieron al acto representantes de otras instituciones y entidades patrocinadoras, cuyo respaldo desde hace años ha sido fundamental para la evolución del Mahle Eco Rallye Comunitat Valenciana y para su impulso como modelo de competición cada vez más sostenible.

En dicha cita, la organizadores de Mahle Eco Rallye Comunitat Valenciana han anunciado que la edición 2025 del rally castellonense se ha convertido en la primera competición automovilística española totalmente neutra en huella de carbono.

El Mahle Eco Rallye Comunitat Valenciana, una prueba vanguardista. / Action Press

Satisfacción

Durante la presentación, Lobón explicó el camino que ha seguido el equipo organizador del Mahle Eco Rallye Comunitat Valenciana para alcanzar los principales logros obtenidos a lo largo de sus más de doce años de trayectoria. Después, detalló el proceso realizado de medición, reducción y compensación que ha permitido a la prueba alcanzar la neutralidad en carbono. «Ha sido un trabajo intenso y complejo pero sin duda muy gratificante, porque nos ha permitido seguir creciendo como organización en un ámbito tan importante para nosotros como la sostenibilidad», destacó Lobón.

Ramírez felicitó a la organización por este hito alcanzado. «Es una prueba de gran nivel por la que va a seguir apostando el Ayuntamiento de Castellón. Una vez más, nos sumamos a esta apuesta por la sostenibilidad y la protección del medio ambiente», señaló el edil.

El Mahle Eco Rallye Comunitat Valenciana, una prueba vanguardista. / Action Press

Autoridades

Luis Cervera, por su parte, destacó el esfuerzo realizado por la organización de la prueba castellonense. «El Mahle Eco Rallye Comunitat Valenciana es un ejemplo que nos viene bien para el resto de eventos deportivos que desarrollamos en la Comunitat Valenciana. Muy pocos son capaces de medir su huella de carbono, ya que no es fácil, y muy pocos además la compensan como es el caso de esta prueba, que representa un éxito dentro de nuestro deporte», dijo.

Finalmente, el vicepresidente de la Real Federación de Automovilismo, José Vicente Medina, expresó su respeto y gratitud de poder formar parte de la prueba castellonense: «Es un honor para la Federación, porque el Mahle Eco Rallye Comunitat Valenciana demuestra que el automovilismo es compatible con la sostenibilidad medioambiental».

Cabe recordar que la próxima edición de la prueba, ya anunciada oficialmente, se celebrará del 27 de febrero al 1 de marzo del 2026.