Trail Denes de Morella abre las inscripciones para una de las grandes citas del trail running de Castellón en 2026

La carrera de trail running de Denes de Morella abre este sábado 20 de diciembre el periodo de inscripciones para su edición 2026, que se celebrará los días 22 y 23 de mayo en el espectacular entorno natural de la capital dels Ports. La apertura llega marcada por la alta expectación, después de que en la pasada edición los dorsales se agotaron en apenas 48 horas, alcanzando el sold out en tiempo récord.

Imagen de la pasada edición. / JAVI ORTÍ

Consolidada como una de las pruebas de referencia del calendario valenciano de montaña, la cita afronta 2026 con importantes novedades, especialmente en los recorridos. La organización ha trabajado en la revisión de los trazados y, en particular, en la distancia reina, que presenta ajustes para afinar su metraje. Desde la organización explican que “hemos ajustado la distancia de la distancia reina para ser más precisos con la distancia maratón”, una modificación pensada para ofrecer un desafío más fiel y atractivo a los corredores.

Marató, 25K y 15k

El evento volverá a contar con tres distancias —maratón, 25K y 14K—, adaptadas a distintos perfiles de participantes, y mantendrá uno de sus sellos de identidad más valorados, los paisajes, senderos, vistas espectaculares de la ciudad amurallada combinadas con el terreno agreste propio del término municipal de Morella. Además, el domingo y por segundo año consecutivo, la organización del Trail Denes de Morella impulsará la subida al castillo, con el ya emblemático kilómetro vertical, una prueba tan exigente como espectacular que permite a los participantes enfrentarse a uno de los enclaves más icónicos de la ciudad y que se consolida como uno de los momentos más esperados del evento. Otro aliciente que se repite en esta edición es la bolsa del corredor, considerada año tras año como una de las más completas del trail running. Los participantes de la maratón recibirán sudadera, camiseta y calcetines de cortesía; los de la 25K contarán con pantalones o mallas, camiseta y calcetines; mientras que en la 14K la bolsa incluirá camiseta y calcetines.

Los niños también fueron protagonistas. / TRAIL DENES

Su vertiente solidaria

Más allá del plano deportivo, la prueba vuelve a destacar por su carácter solidario y sin ánimo de lucro, así como por el fuerte vínculo con el territorio, el voluntariado local y el colegio público de Morella, con el que se organizan carreras para los más pequeños de la ciudad amurallada, fomentando desde edades tempranas los valores del deporte y la montaña. Un espíritu que ha convertido a la carrera en una cita muy arraigada y reconocida dentro del panorama nacional. El ambiente festivo y comunitario se refuerza con otro de los grandes atractivos del fin de semana: un posmeta ya mítico, considerado por muchos como el mejor del trail running en España, con bebida ilimitada y música en vivo, que convierte la llegada a meta en una auténtica celebración para corredores y acompañantes.

Con las fechas ya marcadas en el calendario y las inscripciones abiertas este sábado 20 de diciembre, la organización recomienda no demorar la inscripción ante la previsión de una alta demanda. Morella se prepara así para vivir, en mayo de 2026, un nuevo fin de semana de trail, montaña y convivencia que volverá a situar a la ciudad amurallada en el centro del panorama nacional del running de montaña.