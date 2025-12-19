Maderas Sorlí Benicarló-Amics Castelló, un atractivo derbi provincial para cerrar el 2025

Derbi de baloncesto entre los dos equipos referentes de la provincia de Castellón despedir el año. El Maderas Sorlí Benicarló y el Amics Castelló cruzan hoy sus caminos en el partido correspondiente a la jornada 12 de Segunda FEB (Municipal de Benicarló, 19.30 horas).

El conjunto de José Luis Pichel llega crecido después de su victoria contra el Albacete que le ha situado líder en solitario con ocho triunfos en 11 partidos.

El equipo de la capital de la Plana, con uno de las mejores plantillas de la categoría, ha ido claramente de menos a más y visita Benicarló con el objetivo de dar otro golpe en la mesa en el objetivo de regresar a Primera FEB después del doloroso descenso.

Más complicaciones lo está tendiendo el Maderas Sorlí Benicarló. Su temporada está siendo de idas y venidas y acumula tres derrotas consecutivas que le han descendido hasta la 10ª posición y tras un inicio esperanzador mira mucho más hacia abajo.

El técnico Sergio Lamúa busca la reacción de los suyos y confía en que saquen su mejor versión en el derbi. Los benicarlandos ya no podrán contar con Ousmane Ndour tras finalizar su contrato y marcharse a Dallas para jugar en una universidad estadounidense. Su único pívot puro será Amadi Ikpeze y en la rotación otros jugadores deberán desempeñar funciones en esta posición. Además, Kingsely Obiekwe continuará siendo baja por lesión, por lo que la situación no es la ideal para afrontar un duelo tan complicado.

En la parte del Castelló, Ken Issanza tuvo que retirarse lesionado en el último partido y podría no estar disponible. El resto de la plantilla está en condiciones de para medirse a los rojillos, con la ventaja de contar con jugadores de suma experiencia en este tipo de partidos como puedan ser Eric Stutz y el capitán Joan Faner.

Homenaje a Sabaté

Antes del inicio del partido se hará un homenaje a Joel Sabaté, exjugador de los dos equipos. El benicarlando centró gran parte de su trayectoria deportiva en ambos clubes desde que empezó a jugar a baloncesto con tres años.

Este reconocimiento estaba inicialmente previsto para la fecha del partido de Copa España del mes de septiembre que debían de jugar Maderas Sorlí y Amics. No pudo realizarse y al aplazarse el partido por la alerta roja y, por ello, se hará este sábado en Liga.

Precedente

En dicho encuentro de Copa, que finalmente se disputó el 30 de septiembre, el Amics se impuso en un ajustado duelo que se resolvió en el tramo final, ganando por 78-83 en el primer derbi del año.