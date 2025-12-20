Resumen de Tercera RFEF | Última jornada de 2025 con triunfos para el Villarreal C, Vall de Uxó y Soneja

El Villarreal C logró una gran remontada en el campo del Atzeneta (1-3) y cortó una racha de tres derrotas seguidas para los muchachos de David Cifuentes. El triunfo en El Regit tiene su mérito porque el conjunto ‘taronja’ se adelantó en el marcador y después llegó la remontada ‘grogueta’. Antes del descanso Douga Fofana puso el empate, y en una completísima segunda parte el buen juego lo cristalizaron en goles tanto Nizar El Jmili (min. 78) como el argentino Nico Barattucci (min. 85).

El Roda fue el único provincial que cierra el 2025 con una derrota. / Juan Francisco Roca

También ganó el Vall de Uxó en el campo del Alzira (0-1), el Luis Suñer Picó, en un partido muy igualado y emocionante a más no poder en los minutos finales. El gol de la victoria llegó en el minuto 86 y lo anotó el benicense Diego Castaño. Luego, esos cuatro minutos finales más otros cuatro de añadido, fueron no aptos para cardíacos. Hasta un jugado de la escuadra vallera sacó el empate en el minuto 88. Al final, tres puntos para la Ude.

El Soneja derrotó al Recambios Colón en el Municipal de Catarroja (0-1) gracias al solitario gol que marcó el mediocentro segorbino Borja Tárrega en el minuto 69. Un triunfo que instala a los del Alto Palancia en la zona medio-alta de la clasificación.

Derrota

El Roda volvió a morder el polvo. El equipo de Miguel Ángel Muñoz cerró el 2025 con derrota ante el Buñol (1-2), tras dos triunfos. En esta ocasión los gualdinegros perdieron en casa frente a un rival que salió muy animoso y que encarriló el partido en la primera parte gracias a los goles de Pablo Fernández y de Miguel Ángel Ruiz.

El Roda empezó mal el partido y cuando reaccionó fue demasiado tarde. / Juan Francisco Roca

En cambio, tras el descanso, los vila-realenses dieron un paso al frente y pronto (min. 68) lograron reducir la diferencia en el marcador con el gol anotado por Alejandro Ortega. Con el 1-2 los gualdinegros se volcaron, pero no se pudo firmar las tablas.