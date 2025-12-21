Así se gestó el éxito del Peñíscola: «Pedían un montón de dinero, lo conseguimos y nos presentamos Juan y yo con una caja en Madrid, como si fuésemos Pancho Villa...»

Veinticinco años ha cumplido el Servigroup Peñíscola FS en este 2025. El club, fundado en 2000, ha pasado de empezar de cero a ser el máximo referente de Castellón y la Comunitat Valenciana en el fútbol sala. Y, encima, cada vez con más reconocimiento a nivel nacional.

Orígenes

El proyecto local, que empezó para fomentar el fútbol sala en la gente de Peñíscola, ha ido progresando hasta convertirse en un equipo profesional que sigue mirando por su pueblo, fomentando la promoción del deporte en los jóvenes y haciendo sentir la pasión de esta disciplina y el orgullo a sus seguidores de todas las edades.

Su crecimiento ha sido siempre con los pies en el suelo. El salto al profesionalismo fue hace ya más de una década y, en parte, gracias a la valentía y el esfuerzo del entonces presidente, Juan Vizcarro; y a Manuel Sierra, el actual. Este último recuerda, como una anécdota, cuando al Peñíscola le ofrecieron militar en Segunda División.

Los cimientos

«Cuando estábamos en Segunda B, el fútbol sala pasaba por una crisis y nos llamaron para ofrecernos jugar en Segunda», señala. «Eso fue un jueves y teníamos que pagar la inscripción para poder jugar un lunes», incide. «Pedían un montón de dinero, lo conseguimos y nos presentamos Juan y yo con una caja en Madrid, como si fuésemos Pancho Villa...», rememora.

Añade que tuvieron que montar el equipo en una semana... y lograron el ascenso a Primera. A partir de ahí expresa que fue «un dolor de muelas», porque «cuesta mucho adaptarse», certifica.

Celebración del Peñíscola con su afición en el Juan Vizcarro. / Eloy Cerdá

Mudanza obligatoria

El equipo se tuvo que mudar a Benicarló, porque el pabellón de Peñíscola no cumplía los requisitos mínimos. Con el apoyo de las instituciones, éste, poco a poco, se ha ido remodelando conforme al desarrollo el club (ampliación de gradas, vestuarios, zonas de grabación de encuentros, comedor…) y el Peñíscola volvió a su casa ya en la máxima categoría.

Dos golpes

El camino no siempre ha sido fácil: dos momentos muy duros han marcado al club, no hace tanto.

El primero, el descenso a Segunda en 2021. Parecía un paso atrás; o, incluso, para algunos, el final, más aún cuando no pudo ascender a la temporada siguiente. El segundo, sin duda el peor, la pérdida de su alma máter, Juan Vizcarro, en 2022. Allí en el pabellón, que a día de hoy lleva su nombre, le recuerda todo el Peñíscola con una gran lona, porque el presi siempre está presente.

Los alegrones

Las mayores alegrías se han producido en los últimos cursos. Volvió a Primera con una temporada brillante, ha disputado tres finales a cuatro de la Copa del Rey seguidas y terminó primero la fase regular de la temporada pasada.

Aunque, sin duda alguna, el esfuerzo de todos estos 25 años fue recompensado el 23 de marzo del 2025 conquistando la Copa de España. Una competición que, como afirma el alcalde de la localidad, Andrés Martínez, «es un título que no gana cualquiera».

Singularidad

El Peñíscola, con su humildad e ingenio, seguirá luchando por más éxitos.

Sierra define que la clave del éxito es que son «un club peculiar». «Hacemos cosas diferentes de lo habitual, como lo de tener un comedor para los jugadores o recompensarlos con viajes porque no podemos ofrecer lo que otros... y no nos va mal». Orgulloso del trabajo, concluye: «Me encanta que seamos un club así».