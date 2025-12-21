Resumen Juveniles | El Villarreal gana al Castellón y aún no tiene asegurada plaza para la Copa (2-1)
El Roda reaccionó tarde frente a un sólido líder Valencia que no perdonó (2-3)
Las plazas (cinco) para disputar la Copa del Rey juvenil 2026 se decidirán en la última jornada. El Villarreal no la tiene asegurada aún y deberá esperar a la última jornada de la primera vuelta de la liga que se disputará el domingo 4 de enero de 2026, a las 12.00 horas, para aquellos equipos implicados en la lucha por estos puestos.
El Villarreal, por lo tanto, jugará ese domingo ante el Talavera en el campo Diego Mateo Zarra, mientras que su principal rival para ocupar la última plaza de Copa, el Albacete, jugará en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta ante el potente UCAM Murcia, ya clasificado. Así que en 15 días se resolverá el gran enigma.
Triunfo groguet
El Villarreal se impuso al Castellón en el Mini Estadi (2-1) tras lograr remontar el gol inicial que anotó el extremo Julián Rodríguez, en el minuto 6. La reacción vila-realense tardó poco en producirse y llegó a cargo de un efectivo Mauro Roca, diez minutos después. Ese mismo futbolista hizo el 2-1 que a la postre resultaría definitivo en el minuto 25. Así se llegó al descanso.
El Castellón tuvo mucha posesión tras el descanso, pero le faltó algo de intensidad y de precisión. Llegó mucho arriba, pero le costó mucho finalizar esas llegadas. El Villarreal, cómodo saliendo a la contra, pudo haber matado el partido en el minuto 80 con el lanzamiento de Moussa Traoré que se estrelló en el palo derecho de la portería de Jorge Valverde. Al final, con sufrimiento, triunfo para el equipo de Pepe Reina.
Un Roda combativo
El Valencia acabó sufriendo y encerrado atrás después de un recital de dominio en la primera parte ante el Roda. Acabó ganando el equipo valencianista, líder intratable, pero con susto en la recta final cuando se pasó del 0-3 al 2-3 y los gualdinegros apretando de lo lindo. Y es que la primera parte fue un monólogo del Valencia que pudo haber conseguido una goleada amplia de haber estado acertado. Alain (por partida triple), Dominikas y Marc Martínez pusieron aprueba al arquero Bikendi Reig. Así, en el minuto 35 Ochoa acertó en poner el 0-1.
Tras el descanso, el Valencia fue un pequeño vendaval que en cinco minutos puso tierra de por medio con los goles de Alain (min. 50) y de Marc Martínez (min. 55). Con ese 0-3 el técnico visitante lo vio hecho. Se puso a hacer cambios y el Roda se le creció. El 1-3 de Jorge Carrasco (min. 57) fue un avisto. El 2-3 de penalti de Welle Babacar (min. 86) encendió varias luces rojas de alarma. La cosa quedó ahí y el Valencia ganó con apuros.
La competición se reanudará el fin de semana del 3 y 4 de enero de 2026, que será cuando se conocerán los equipos clasificados para disputar la Copa del Rey de 2026.
