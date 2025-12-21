Resumen Lliga Comunitat | El Burriana despide el 2025 con una amplia victoria ante el Tavernes (1-4)

El Burriana bajó el telón al 2025 con una trabajada y a la vez amplia victoria en su visita al campo del Tavernes de la Valldigna (1-4). Un partido muy intenso en la primera parte, donde no se vieron goles, y tremendamente animado en sus segundos 45 minutos donde se vieron cinco goles en el Polideportivo Municipal de Tavernes.

Quique Bernat abrió el marcador en el minuto 57. Los de Óscar Calleja ampliaron la renta con un remate de Sergi Montoliu que rechazó en Eduard Alberola. Apenas tardaron dos minutos los valencianos en hacer el 1-2 con el remate de Héctor González. Los burrianenses no quisieron sorpresas en Oriol García y Sergi Montoliu cerraron el partido y el marcador.

El CD Onda recibió un duro correctivo en el último partido jugado de 2025. / Redacción

Paiporta-Onda (4-1). No tuvo su día el Onda de Fernando García. El equipo ondense fue atropellado por el Paiporta en campo Municipal de Quart de Poblet (4-1). Este encuentro tuvo un nombre propio: el delantero local Cristian Conteras que anotó tres de los cuatro goles que anotó el conjunto valenciano. El otro llevó el sello de Sergio Ballester. El gol del Onda lo anotó en propia portería el defensa Pablo Martínez.

Silla-Alqueries (0-0). Un punto de oro arrancó el Alqueries de Óscar Sanahuja de su visita al campo del Silla (0-0). Un partido muy intenso, igualado y también reñido. No se vieron goles, pero sí que se vieron ocasiones. Los locales, que apretaron más a fases, chocaron ante el orden y el acierto de los de la Plana Baixa.

Un punto sumó el Alqueries en su visita al campo del Silla. / Redacción

Ribarroja-Almazora (4-1). El equipo blanquinegro se está marchitando. Se sitúa a cuatro puntos de los puestos de descenso tras caer goleado en el campo del Ribarroja (4-1). Muy pronto Dani Sanfeliu adelantó a los valencianos en el marcador. Poco después Pablo Alcaide amplió la diferencia. Tras el 2-1 de Adsuara, en el último suspiro del primer tiempo repitió Pablo Alcaide. El 4-1 definitivo llevó el sello de Joshua Osayande.

Manises-L’Alcora (3-0). Tampoco esta muy fino el conjunto alcorino que perdió en el campo del Manises (3-0). Los de Camilo Santos resistieron en el primer tiempo. Fran Trilles hizo el 1-0 a la media hora de juego. Tras el descanso dos goles tempraneros en los minutos 46 y 51, de Juan Barrón y Juan Carlos Lapiedra sentenciaron el encuentro.

El Almazora salió escocido de su visita al campo del Ribarroja (4-1). / Redacción

P. Sueca-Nou Jove (4-2). En el partido que cerró la jornada el Nou Jove-Ripollés no pudo sacar nada positivo de su visita al campo del Promeses Sueca. El equipo castellonense sucumbió por 4-2 en un duelo muy atractivo, donde los de la Plana Baixa se pusieron ganando por 0-2 y luego se vieron remontados. Este traspié no empaña para nada la gran temporada que está realizando el equipo blanquinegro que entrena Alberto Bellmund y Pitu.

Descanso navideño

Ahora llegarán 20 días de inactividad. Llega el correspondiente parón por Navidad y la liga no se reanudará hasta dentro del 20 días. En concreto la próxima jornada (la 16ª) se jugará toda el sábado 10 de enero de 2026, si no hay cambios de última hora. Además, los tres partidos aplazados hace 10 días por el aviso naranja en la provincia de Valencia también se tendrán que fijar para disputar en enero.

Si no pasa nada, el sábado 10 de enero se jugarán estos partidos: Requena-Burriana (17.00 horas); Tavernes de la Valldigna-L’Alcora y Acero-Alqueries (18.00 horas); Paiporta-Almazora y Manises-Nou Jove (18.30 horas); y Patacona-Onda (19.00 horas).