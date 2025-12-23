El Club Mabel Benicarló se corona subcampeón de España de gimnasia rítmica

El Club Mabel Manuela Belda se proclamó subcampeón de España en el Campeonato Nacional de Conjuntos de Nivel Absoluto, que se celebró en el Movistar Arena de Madrid, compitiendo en Primera Categoría, la máxima categoría de conjuntos en España, a la que únicamente acceden los 18 mejores conjuntos de todo el país.

El Mabel realizó dos brillantes ejercicios logrando la plata en el all around con una puntuación alta que destacó especialmente por la calidad técnica, la innovación artística y la gran sincronización de las gimnastas, que ofrecieron una actuación ejemplar bajo la dirección de Manola Belda, alcanzando así el merecido título nacional.

Club Mabel Manuela Belda se proclamó subcampeón de España en el Campeonato Nacional de Conjuntos de Nivel Absoluto. / Club Mabel Benicarló

Éxito del júnior

Además, el conjunto júnior, recientemente proclamado campeón de la Copa de España, obtuvo una meritoria 5ª posición en la clasificación general. Tras una brillante actuación en la segunda jornada —en la que lograron la nota más alta de la competición—, una puntuación más baja el primer día impidió que subieran al podio. Aun así, finalizaron a tan solo 0,20 puntos de la medalla de plata.

De este modo, el club de Benicarló cierra la temporada de conjuntos 2025 con dos equipos brillantes, plenamente merecedores del éxito obtenido, que han conquistado al público por su trabajo en pista, su esfuerzo y su excelencia.

Desde el club del Baix Maestrat se ha querido "valorar y felicitar a gimnastas, entrenadoras y equipo técnico por representar al Mabel con orgullo y reflejar el gran trabajo de calidad que hay detrás de estos dos conjuntos".