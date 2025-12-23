Éxito de la natación castellonense: el CN Castalia Castellón femenino se mantiene en Primera División

Pontevedra acogió la Copa de España de natación, una competición de máximo nivel nacional en la que el equipo femenino del Club Natación Castalia Castellón logró su principal objetivo: la permanencia en Primera División, finalizando además en una meritoria 9ª posición, mejorando el resultado del 2024.

«El equipo supo responder con solvencia, carácter y compromiso. El grupo demostró una gran capacidad para competir bajo presión, sesión tras sesión, combinando el buen rendimiento de las nadadoras más jóvenes —que empiezan a consolidarse en escenarios de alto nivel— con la experiencia y liderazgo de las veteranas», como explicó su presidente, Carlos Torlá.

El CN Castalia Castellón femenino se mantiene en Primera División. / CN Castalia Castellón

Menciones y valoración

En el apartado individual, la actuación dejó importantes registros para la historia del club. Destaca el récord absoluto del CN Castalia Castellón en los 200 metros mariposa, logrado por Lucía Beltrán, así como el récord del club en categoría de 14 años en los 1.500 metros libres, conseguido por Rosa Peiró.

A su vez, merece una mención especial María del Lidón Beltrán, reconocida como la nadadora con mayor progresión del equipo tras mejorar sus marcas en todas las pruebas disputadas.

"La valoración final de la Copa de España es muy positiva. El equipo regresa reforzado, con ilusión y ambición de cara a los próximos retos, respaldado por el trabajo diario y la confianza de un club que cree firmemente en sus nadadoras", finaliza Torlá.