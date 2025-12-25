La FFCV pide que los partidos aplazados se disputen todos antes de que acabe enero

La Federació de Futbol de la Comunitat Valencuana (FFCV) ha comunicado a los equipos que tengan partidos aplazados en las diferentes competiciones que se deben poner al día antes de que finalice el mes de enero, es decir, más o menos cuando finalizan las primeras vueltas del campeonato liguero. La mayoría de los encuentros pendientes de disputar corresponden al pasado 13-14 de diciembre cuando por la alerta nivel naranja se aplazaron los encuentros de la provincia de Valencia, especialmente.

En Tercera, solo tiene horario el Utiel-Roda (miércoles 21 de enero a las 20.00 horas). Y falta por decidirse el Villarreal C-Hércules B y Vall de Uxó-Jove Español. En Lliga Comunitat sólo quedan pendientes dos duelos sin día ni hora: Alqueries-Requena y Burriana-Manises. En Primera FFCV está pendiente el Vall d’Alba-Vinaròs; en Segunda FFCV para el 14 de enero se disputará el Borriol-San Pedro (20.30 horas) y quedarán el Moncofa-Canet y Atlético Burriana-Jérica.

El San Pedro jugará su partido aplazado contra el Borriol el 14 de enero. / Redacción

Finalmente, los que sí tienen día y hora son los dos que quedan en Tercera FFCV: Salsadella-Odisea y Joventud Almassora-Benicense (ambos para el martes 27 de enero, ambos a las 20.00 horas.