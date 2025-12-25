La FFCV pide que los partidos aplazados se disputen todos antes de que acabe enero
Pretende que se jueguen antes de finalizar la primera vuelta en las diferentes categorías
La Federació de Futbol de la Comunitat Valencuana (FFCV) ha comunicado a los equipos que tengan partidos aplazados en las diferentes competiciones que se deben poner al día antes de que finalice el mes de enero, es decir, más o menos cuando finalizan las primeras vueltas del campeonato liguero. La mayoría de los encuentros pendientes de disputar corresponden al pasado 13-14 de diciembre cuando por la alerta nivel naranja se aplazaron los encuentros de la provincia de Valencia, especialmente.
En Tercera, solo tiene horario el Utiel-Roda (miércoles 21 de enero a las 20.00 horas). Y falta por decidirse el Villarreal C-Hércules B y Vall de Uxó-Jove Español. En Lliga Comunitat sólo quedan pendientes dos duelos sin día ni hora: Alqueries-Requena y Burriana-Manises. En Primera FFCV está pendiente el Vall d’Alba-Vinaròs; en Segunda FFCV para el 14 de enero se disputará el Borriol-San Pedro (20.30 horas) y quedarán el Moncofa-Canet y Atlético Burriana-Jérica.
Finalmente, los que sí tienen día y hora son los dos que quedan en Tercera FFCV: Salsadella-Odisea y Joventud Almassora-Benicense (ambos para el martes 27 de enero, ambos a las 20.00 horas.
