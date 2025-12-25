El único 'invictus' de la provincia de Castellón es muy joven: el UD Vall de Uxó B
Dirigido por David Pérez, no conoce la derrota tras disputar 13 jornadas
Solo que da uno. Queda un equipo invicto de la provincia de Castellón, tras cuatro meses largos de competición en la mayoría de las categorías. Se trata de un equipo bastante joven, con un proyecto diferente, pero que está respondiendo a las mil maravillas. Se trata del Vall de Uxó B, conjunto vallero que dirige David Pérez y que, después de disputar la decimotercera jornada, no conoce la derrota.
De todas las categorías, desde Primera División a Tercera FFCV sólo el filial del Vall de Uxó puede presumir de no haber perdido ningún partido. El equipo castellonense más en forma. Milita en el grupo II de Segunda FFCV y en el presente curso liguero sus trece partidos disputados los ha saldado con siete triunfos y seis empates. Es cuarto en la tabla a cinco puntos del líder Segorbe A.
En su plantilla combina jóvenes jugadores locales y junto a un nutrido número de futbolistas de la escuela IDA Valencia, que da la oportunidad a jóvenes futbolistas norteamericanos y centroamericanos a venir a esta academia para seguir progresando en unas grandes instalaciones, y en equipos federados de fútbol base en Valencia.
Siete triunfos y seis empates
David Pérez Bolumar es el máximo responsable del equipo y tiene en el experimentado Honorio Gómez a su mano derecha. A todo ello, en un plantel tan joven destaca la presencia de un futbolista que llegó a debutar en el primer equipo del CD Castellón: Borja Quirant, que ejerce de líder en el terreno de juego. Germán Arias, con cuatro goles, es el máximo realizador del equipo, seguido por Óscar Garrido y Joao Vitor Guimaraes, los dos con tres ‘dianas’.
Suscríbete para seguir leyendo
- La despedida de un comercio emblemático de Castelló con más de 40 años de vida: 'Hemos visto a los hijos y los nietos de clientes venir a comprarnos
- Vinaròs gana la 'lotería' europea con 6,4 millones para transformar la ciudad
- Blanca Navidad en Castellón: Morella amanece cubierta de nieve
- De emblemático convento en Castellón a centro para mayores
- La Guardia Civil de Castellón investiga a 35 personas por delitos urbanísticos durante este año
- Castellón se congela en Nochebuena y espera lluvias para Navidad
- El aeropuerto de Castellón oferta 10.600 plazas para Navidad: destinos y chollos
- De fábrica abandonada en Castellón a referente europeo