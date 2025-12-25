El único 'invictus' de la provincia de Castellón es muy joven: el UD Vall de Uxó B

Solo que da uno. Queda un equipo invicto de la provincia de Castellón, tras cuatro meses largos de competición en la mayoría de las categorías. Se trata de un equipo bastante joven, con un proyecto diferente, pero que está respondiendo a las mil maravillas. Se trata del Vall de Uxó B, conjunto vallero que dirige David Pérez y que, después de disputar la decimotercera jornada, no conoce la derrota.

De todas las categorías, desde Primera División a Tercera FFCV sólo el filial del Vall de Uxó puede presumir de no haber perdido ningún partido. El equipo castellonense más en forma. Milita en el grupo II de Segunda FFCV y en el presente curso liguero sus trece partidos disputados los ha saldado con siete triunfos y seis empates. Es cuarto en la tabla a cinco puntos del líder Segorbe A.

El filial del Vall de Uxó es el único equipo provincial que no ha perdido ningún partido. / Redacción

En su plantilla combina jóvenes jugadores locales y junto a un nutrido número de futbolistas de la escuela IDA Valencia, que da la oportunidad a jóvenes futbolistas norteamericanos y centroamericanos a venir a esta academia para seguir progresando en unas grandes instalaciones, y en equipos federados de fútbol base en Valencia.

Siete triunfos y seis empates

David Pérez Bolumar es el máximo responsable del equipo y tiene en el experimentado Honorio Gómez a su mano derecha. A todo ello, en un plantel tan joven destaca la presencia de un futbolista que llegó a debutar en el primer equipo del CD Castellón: Borja Quirant, que ejerce de líder en el terreno de juego. Germán Arias, con cuatro goles, es el máximo realizador del equipo, seguido por Óscar Garrido y Joao Vitor Guimaraes, los dos con tres ‘dianas’.