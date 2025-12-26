Análisis | El fútbol provincial tiene que mejorar en este 2026 para cumplir sus objetivos
Villarreal B y Castellón B tienen que reaccionar para ser más sólidos en sus categorías
En Tercera y Lliga Comunitat los equipos castellonenses no acaban de dar todo de sí
Los principales equipos provinciales, que no militan en ligas profesionales, tienen mucho trabajo por hacer a partir de 2026 que será cuando se reanudará la competición prácticamente sin solución de continuidad hasta mediados de mayo. Empezando por el Villarreal B, pasando por el Castellón B, y siguiendo con los cuatro representantes provinciales de Tercera Federación los seis de Lliga Comunitat, que son los más representativos tras el Villarreal (Primera) y el Castellón (Segunda División).
Si empezamos por el Villarreal B, el equipo de David Albelda deberá hacer una gran segunda vuelta del campeonato si quiere aspirar a ocupar plazas de ‘play-off’ de ascenso, o pensar en subir directamente como campeón del grupo II. En la tabla está todo tan igualado en lo que va de temporada que con dos triunfos seguidos uno se mete entre los cinco primeros, pero si pierde otros dos se mete en puestos de descenso. El filial amarillo sólo ha sido capaz de ganar dos encuentros seguidos una vez.
En Segunda Federación el Castellón B pasó de estar con números de líder de la categoría, a estar en descenso como consecuencia de las cinco derrotas consecutivas que acumula el filial albinegro de Carles Salvador e Ian Molina. Es un grupo de la muerte: pocos equipos (18) para muchas plazas de descenso (cinco o seis). No permite la relajación. Hay muchos equipos implicados abajo en la tabla, pero hay que hacerse la idea de empezar a ganar a partir de enero para no empeorar la situación.
Queda tiempo para mejorar
En Tercera Federación, tras tres derrotas seguidas ganó el Villarreal C de David Cifuentes que es cuarto (plaza de ‘play-off’) ganó y se ha quedado como el mejor provincial. Octavo es el Vall de Uxó y noveno un Soneja que hace pocas semanas estaba en descenso. Ahí en zona de peligro lleva varias semanas en Roda (16º), con puntos de salvación como Alzira y Atzeneta.
Y finalmente, en Lliga Comunitat (Nord), Burriana y Onda parecen los más espabilados del grupo, pero a ocho puntos de los puestos de ‘play-off’. Más lejos de las expectativas está l’Alcora; cumplen Nou Jove-Ripollés y Alqueries, y el Almazora está en zona de peligro: a tres puntos del descenso.
- La despedida de un comercio emblemático de Castelló con más de 40 años de vida: 'Hemos visto a los hijos y los nietos de clientes venir a comprarnos
- Vinaròs gana la 'lotería' europea con 6,4 millones para transformar la ciudad
- Blanca Navidad en Castellón: Morella amanece cubierta de nieve
- De emblemático convento en Castellón a centro para mayores
- La Guardia Civil de Castellón investiga a 35 personas por delitos urbanísticos durante este año
- Castellón se congela en Nochebuena y espera lluvias para Navidad
- El aeropuerto de Castellón oferta 10.600 plazas para Navidad: destinos y chollos
- De fábrica abandonada en Castellón a referente europeo