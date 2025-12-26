Análisis | El fútbol provincial tiene que mejorar en este 2026 para cumplir sus objetivos

Los principales equipos provinciales, que no militan en ligas profesionales, tienen mucho trabajo por hacer a partir de 2026 que será cuando se reanudará la competición prácticamente sin solución de continuidad hasta mediados de mayo. Empezando por el Villarreal B, pasando por el Castellón B, y siguiendo con los cuatro representantes provinciales de Tercera Federación los seis de Lliga Comunitat, que son los más representativos tras el Villarreal (Primera) y el Castellón (Segunda División).

Si empezamos por el Villarreal B, el equipo de David Albelda deberá hacer una gran segunda vuelta del campeonato si quiere aspirar a ocupar plazas de ‘play-off’ de ascenso, o pensar en subir directamente como campeón del grupo II. En la tabla está todo tan igualado en lo que va de temporada que con dos triunfos seguidos uno se mete entre los cinco primeros, pero si pierde otros dos se mete en puestos de descenso. El filial amarillo sólo ha sido capaz de ganar dos encuentros seguidos una vez.

El Castellón B tiene que reaccionar tras encadenar cinco derrotas consecutivas. / Juan Francisco Roca

En Segunda Federación el Castellón B pasó de estar con números de líder de la categoría, a estar en descenso como consecuencia de las cinco derrotas consecutivas que acumula el filial albinegro de Carles Salvador e Ian Molina. Es un grupo de la muerte: pocos equipos (18) para muchas plazas de descenso (cinco o seis). No permite la relajación. Hay muchos equipos implicados abajo en la tabla, pero hay que hacerse la idea de empezar a ganar a partir de enero para no empeorar la situación.

Queda tiempo para mejorar

En Tercera Federación, tras tres derrotas seguidas ganó el Villarreal C de David Cifuentes que es cuarto (plaza de ‘play-off’) ganó y se ha quedado como el mejor provincial. Octavo es el Vall de Uxó y noveno un Soneja que hace pocas semanas estaba en descenso. Ahí en zona de peligro lleva varias semanas en Roda (16º), con puntos de salvación como Alzira y Atzeneta.

Los equipos de Tercera también tienen que mejorar para cumplir mejores objetivos. / Juan Francisco Roca

Y finalmente, en Lliga Comunitat (Nord), Burriana y Onda parecen los más espabilados del grupo, pero a ocho puntos de los puestos de ‘play-off’. Más lejos de las expectativas está l’Alcora; cumplen Nou Jove-Ripollés y Alqueries, y el Almazora está en zona de peligro: a tres puntos del descenso.