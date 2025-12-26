La estrella emergente del pádel mundial es de Castelló: Juanlu Esbrí

Ha pasado de ser uno más en el colegio Gregal de Castelló o en el IES Politècnic, a pasearse por Doha, Roma o Acapulco y ser reconocido. Es la fina línea que cruza un deportista que de la noche a la mañana pasa de ser aspirante a, a convertirse en profesional de élite al más alto nivel. Ello le ha sucedido a Juanlu Esbrí González (Castelló, 22/01/2001), actual 27º jugador de pádel del mundo, 18º español por ránking y reciente campeón de Europa con España.

El joven de 24 años (casi 25) mitad castellonense (por parte de madre) mitad benicarlando (padre) ha mamado el pádel desde pequeñito y lo practica desde los 6 años. Su padre, Juanlu Esbrí, que fue futbolista llegando a militar en el CD Castellón (juvenil, amateur e incluso primer equipo), es uno de los fundadores y propietarios del Club Jubelama, del cual ahora es accionista su hijo Juanlu Jr.

El castellonense Juanlu Esbrí, campeón de Europa de pádel, visitó 'Mediterráneo'. / Erik Pradas

Año tras año, el actual campeón de Europa fue creciendo hasta que hace cinco años, sin hacer ruido, dio el salto al profesionalismo. «Tenía 19 años y para mí era todo un nuevo mundo y no tenía ni idea que podría progresar hasta alcanzar el nivel actual», expresa Juanlu Esbrí, que aprovechó sus vacaciones navideñas para visitar la redacción de Mediterráneo para analizar su presente y su futuro.

Su proyección

El castellonense, como todos, picó piedra desde abajo, costeándose todo y abriéndose un camino hasta llevar ya tres temporadas al máximo nivel. «La evolución es total. A veces incluso me sorprendo. Antes éramos mi padre (es su entrenador) y yo, y ahora tras de mí hay un cuerpo técnico de hasta diez componentes, además de mí», confiesa un jugador que ha visto como de la noche a la mañana han pasado de ser dos a tener fisios, readaptador, manager, psicólogo, jefe de comunicación, estadista, preparadores físicos, responsables de viajes, infraestructuras...

Juanlu había ganado en 2023 un Open 500 del WPT en Alicante, había ganado dos torneos FIP Silver en Oporto y Narbona, y un FIP Gold en Valladolid. Pero esta temporada ha dado un nuevo salto de calidad, haciendo historia logrando su primer título FIP Platimum (el más alto del circuito FIP) en Lyon (Francia). Además, logró en Asunción (Paraguay) superar a la por aquel entonces pareja número 1 del mundo (Coello-Tapia) en un torneo P2 del Qatar Arways Premier Padel, el circuito más importante del mundo, el equivalente a la ATP. Y también ha sido semifinalista en Madrid (P1).

Su balance del año

«Pese a muchos contratiempos e imprevistos, y algunos sorteos de cuadros con mala fortuna, el año ha sido bueno , hemos evolucionado mucho y ahora hay que refrendar en 2026 esta progresión», explica un Esbrí que se plantea como «objetivo consolidarle en el top-10 mundial, estoy preparado».

«El nivel está, las condiciones y ahora hay que seguir mejorando para pelear por retos bonitos», confiesa el castellonense.

El reto final

Tras ganar un P1 y ser fundamental con la selección española para ganar el Campeonato de Europa, Juanlu tiene una fecha marcada en el calendario: diciembre del 2026. «El reto es bonito y la ambición y el nivel están, me gustaría disputar el Master Final a finales del 2026».

Esbrí se refiere al torneo de torneos, la competición de final de temporada que reúne a los 16 mejores jugadores del mundo, se enfrentan 8 parejas formadas con los 16 primeros del ránking mundial.

Pero antes tendrá un amplio calendario en el que afrontará los Majors (similar a los Grand Slam del tenis) de Roma, París, Doha y México, además de los P1 y los P2 más importantes, así como el Mundial FIP en noviembre. «Tras ganar con España el Europeo sería otro gran reto poder disputar el Mundial defendiendo a mi país», finaliza la emergente estrella.