La San Silvestre de Almassora reúne a corredores de todas las edades en una jornada festiva y solidaria
La prueba deportiva de Almassora, organizada por el Club Trail Running y el Ayuntamiento, colabora con la Fundación Infantil Ronald McDonald
R. D. M.
Almassora ha celebrado la popular San Silvestre, una cita deportiva y festiva que ha reunido a decenas de corredores en un ambiente marcado por el deporte, la diversión y el espíritu navideño.
La prueba, con un recorrido urbano de 2.000 metros y salida desde el Raval, contó con la participación de personas de todas las edades, muchas de ellas ataviadas con disfraces, aportando color y animación a las calles del municipio.
La carrera ha sido organizada por el Club Trail Running Almassora, con la colaboración del Ayuntamiento de Almassora. Esta edición volvió a tener un carácter solidario, ya que la iniciativa colaboró con la Fundación Infantil Ronald McDonald–Casa Ronald McDonald de València, que ofrece apoyo y alojamiento a familias con niños hospitalizados.
Solidaridad
El concejal de Deportes, Francisco Soriano, ha agradecido la implicación de la entidad organizadora, de las empresas colaboradoras y de todas las personas participantes, destacando que la San Silvestre es “ya una cita imprescindible en las fiestas navideñas, fomentando el deporte, la convivencia y la solidaridad”.
