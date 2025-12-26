La San Silvestre de Almassora reúne a corredores de todas las edades en una jornada festiva y solidaria

Almassora ha celebrado la popular San Silvestre, una cita deportiva y festiva que ha reunido a decenas de corredores en un ambiente marcado por el deporte, la diversión y el espíritu navideño.

La prueba, con un recorrido urbano de 2.000 metros y salida desde el Raval, contó con la participación de personas de todas las edades, muchas de ellas ataviadas con disfraces, aportando color y animación a las calles del municipio.

La San Silvestre de Almassora. / Mediterráneo

La carrera ha sido organizada por el Club Trail Running Almassora, con la colaboración del Ayuntamiento de Almassora. Esta edición volvió a tener un carácter solidario, ya que la iniciativa colaboró con la Fundación Infantil Ronald McDonald–Casa Ronald McDonald de València, que ofrece apoyo y alojamiento a familias con niños hospitalizados.

Solidaridad

El concejal de Deportes, Francisco Soriano, ha agradecido la implicación de la entidad organizadora, de las empresas colaboradoras y de todas las personas participantes, destacando que la San Silvestre es “ya una cita imprescindible en las fiestas navideñas, fomentando el deporte, la convivencia y la solidaridad”.