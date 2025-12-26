La San Silvestre de Orpesa reúne a más de 400 corredores para despedir el año con deporte

La XIV San Silvestre de Orpesa volvió a convertir este viernes 26 de diciembre la plaza Mayor en el epicentro del deporte y el ambiente festivo. La cita reunió a alrededor de 400 participantes en la prueba absoluta y a cerca de 60 niños y niñas en las carreras infantiles, confirmando el tirón de una prueba ya consolidada dentro del calendario local.

La jornada arrancó a las 19.00 horas con las pruebas infantiles, que llenaron la plaza de familias y público, y continuó media hora después con la salida de la prueba absoluta, con un recorrido de tres kilómetros, en una carrera animada tanto por el ritmo competitivo como por el carácter lúdico propio de estas fechas.

En la clasificación general masculina, el triunfo fue para Álex Hontecillas, seguido de Guillem Segura y Miguel Sáez, mientras que en la femenina la victoria correspondió a Carla Masip, con Sara Janane y Elisa Cerezo completando el podio. A nivel local, el primer clasificado masculino fueron Marc Carbó y en categoría femenina se impuso Sonia Casanova.

Más allá de lo deportivo, la San Silvestre volvió a premiar el componente creativo. El premio al mejor disfraz individual fue para Peyo, caracterizado como árbol de Navidad, un galardón que consigue por tercer año consecutivo. En categoría colectiva, el reconocimiento fue para un grupo formado por tres chicas disfrazadas de árbol y dos chicos de reno que destacaron por su puesta en escena y originalidad.

Disfraces en la San Silvestre. / Eva Bellido

La carrera estuvo organizada por el Ayuntamiento de Orpesa del Mar, a través de la Concejalía de Deportes, y volvió a demostrar que la San Silvestre es una de las citas más esperadas del calendario festivo local, combinando deporte y participación popular.

La concejala de Deportes, Sonia Bellés, valoró muy positivamente el desarrollo de la prueba, pese a las condiciones meteorológicas previas. “Estoy muy contenta porque, después de la mala tarde de agua, la San Silvestre ha sido todo un éxito, llena de risas y buen ambiente”, señaló tras la entrega de premios.

Por su parte, el alcalde de Orpesa, Rafael Albert, quiso agradecer la implicación de los participantes. “Enhorabuena a todos y gracias por animar la tarde a pesar de la lluvia”, destacó.