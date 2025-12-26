Torreblanca despide el 2025 este sábado con su divertida carrera San Silvestre

Torreblanca quiere despedir el 2025 de la mejor manera posible: corriendo, riendo y disfrutando. Y es que la cuenta atrás ha comenzado para que la localidad de Torreblanca dé el pistoletazo de salida a la carrera San Silvestre 2025, que tendrá lugar este sábado, día 27, por la tarde. Está todo más o menos preparado para que a las 17.00 horas tenga lugar la recepción de los participantes. Después comenzará la competición. Serán 2,2 kilómetros de recorrido por las calles de este municipio.

Los más pequeños también son los protagonistas en la San Silvestre de Torreblanca. / Juan Francisco Roca

Está previsto que a las 17.30 horas den comienzo las carreras infantiles, que irán por edades. Y a las 18.00 horas tendrá lugar la carrera para adultos que se espera que esté bastante concurrida de torreblanquins y torreblanquines, a parte de visitantes que durante estas fiestas navideñas se encuentran en esta localidad de la Plana Alta.

El epicentro del evento está en la Plaza Mayor y las inscripciones han estado abiertas en la oficina de turismo de Torreblanca. Hay que recordar que en este tipo de carreras lo que se premia son los disfraces más ocurrentes de los participantes, lo que la hace ser un poco especial al de resto de localidades castellonenses.

La localidad de Torreblanca perpara su divertida carrera de San Silvestre 2025. / Juan Francisco Roca

Al finalizar esta carrera San Silvestre 2025, que está organizada por el Ayuntamiento de Torreblanca en colaboración con la Peña El Cuadro, habrá la fiesta con tardeo para participantes y asistentes a la carrera.