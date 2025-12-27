Copa de África | El extremo del Castellón Brian Cipenga no participa en el empate de la RD Congo frente a Senegal (1-1)
El albinegro buscará tener minutos este martes en la tercera jornada ante Botsuana
Brian Kibambe Cipenga, delantero del CD Castellón, no participó en el empate de la selección de la RD Congo frente a Senegal dentro de la segunda jornada de la Copa de África, que se está celebrando en Marruecos. Hubo empate (1-1) entre estas dos selecciones y a Cipenga solo se le enfocó un par de veces estando en el banquillo junto al resto de suplentes.
Congo se adelantó en el marcador en el minuto 61 por mediación de Cedric Bakambú (ex del Villarreal), pero ocho minutos más tarde llegaría el empate obra de Sadio Mane, atacante perteneciente al Al Nassr Riyadh. Dominó mucho Nigeria (64%), remató más (11 a 7) y sacó más saques de esquina (5-2).
El próximo partido para Brian Cipenga será este próximo martes: Congo-Botsuana, a las 20.00 horas. Cabe recordar que en la primera jornada frente a Benin, el atacante del Castellón disputó siete minutos en el triunfo por la mínima de su selección (1-0).
