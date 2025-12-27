La lluvia obliga a cancelar las carreras San Silvestre en Alcalà de Xivert y Torreblanca

Las localidades de Alcalà de Xivert y Torreblanca se quedaron sin poder celebrar sus respectivas carreras San Silvestre 2025 debido a las lluvias caídas en las últimas horas en estas localidades del Baix Maestrat y de la Plana Alta, respectivamente. Estaba todo preparador para llenar las calles de alegría y diversión, pero las previsiones no eran las más esperanzadoras. A primera hora de la tarde, por ejemplo, el Ayuntamiento de Torreblanca anunció la cancelación de todos los actos programados para el sábado entre ellos su particular San Silvestre, con concurso de disfraces entre los participantes a la carrera. Tampoco se pudo llevar a cabo el posterior tardeo y actividades paralelas.

Anuncio de la cancelación de la carrera en el municipio de Alcalà de Xivert. / Redacción

Sucedió lo mismo en el municipio de Alcalà de Xivert. La carrera solidaria San Silvestre 2025 quedó aplazada. Una prueba solidaria para la que los participantes se habían inscrito gratuitamente previa entrega de un kilo de alimento no perecedero para el Banco de Alimentos de Castellón, a la cual también se podía salir con un disfraz. Al final desde el Ayuntamiento también se anunció la cancelación de la carrera por amenaza de lluvia.