La previa | El Servigroup Peñíscola cierra el año visitando al Movistar Inter

El fútbol sala no se detiene por Navidad. El Servigroup Peñíscola despide el año ante un rival de mucha intensidad como el Movistar Inter, a las 18.30 horas en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz.

El equipo de Santi Valladares intentará este sábado sacar un resultado positivo para mantener la buena racha en la última jornada de la primera vuelta. Los azules encadenan tres jornadas sin perder y ha sumado siete de los nueve últimos puntos, lo cual le ha permitido tomar una diferencia de 10 puntos sobre el descenso y situarse en una zona más cómoda en la tabla.

El técnico del Peñíscola confía en que sus jugadores saquen su mejor versión para superar al conjunto interista. El técnico se ha mostrado contrariado por el calendario y tener que jugar en esta fecha. Por la disputa de esta jornada, el equipo ha tenido que entrenar durante la semana, incluidos el día de Nochebuena y Navidad, imposibilitando que los jugadores y parte del cuerpo técnico hayan podido reunirse con sus familias por Navidad.

Movistar Inter también tratará de sacar su versión buena. Empezó la temporada con malos resultados, pero poco a poco ha ido mejorando. Ahora es 5º con 24 puntos, a uno de la tercera posición, e intentará vencer al Servigroup Peñíscola para seguir escalando.

El reencuentro

En las filas locales formará parte de la convocatoria Pani. Será un partido especial para el ahora interista, que abandonó el pasado verano la disciplina de Santi Valladares después de seis temporadas en Peñíscola, en las que fue creciendo hasta ser fichado por uno de los grandes de la Liga.