Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nieve en CastellónLluvia en CastellónBares CastellónLos mejores planes para hoyProgramación navideña
instagramlinkedin

La previa | El Servigroup Peñíscola cierra el año visitando al Movistar Inter

Los peñiscolanos encaran la última jornada de la primera vuelta con la intención de prolongar la buena racha de resultados (18.30 horas)

El Servigroup Peñíscola quiere prolongar la buena racha de resultados.

El Servigroup Peñíscola quiere prolongar la buena racha de resultados. / Eloy Cerdá

Eloy Cerdá

Peñíscola

El fútbol sala no se detiene por Navidad. El Servigroup Peñíscola despide el año ante un rival de mucha intensidad como el Movistar Inter, a las 18.30 horas en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz.

El equipo de Santi Valladares intentará este sábado sacar un resultado positivo para mantener la buena racha en la última jornada de la primera vuelta. Los azules encadenan tres jornadas sin perder y ha sumado siete de los nueve últimos puntos, lo cual le ha permitido tomar una diferencia de 10 puntos sobre el descenso y situarse en una zona más cómoda en la tabla.

El técnico del Peñíscola confía en que sus jugadores saquen su mejor versión para superar al conjunto interista. El técnico se ha mostrado contrariado por el calendario y tener que jugar en esta fecha. Por la disputa de esta jornada, el equipo ha tenido que entrenar durante la semana, incluidos el día de Nochebuena y Navidad, imposibilitando que los jugadores y parte del cuerpo técnico hayan podido reunirse con sus familias por Navidad.

Movistar Inter también tratará de sacar su versión buena. Empezó la temporada con malos resultados, pero poco a poco ha ido mejorando. Ahora es 5º con 24 puntos, a uno de la tercera posición, e intentará vencer al Servigroup Peñíscola para seguir escalando.

Noticias relacionadas y más

El reencuentro

En las filas locales formará parte de la convocatoria Pani. Será un partido especial para el ahora interista, que abandonó el pasado verano la disciplina de Santi Valladares después de seis temporadas en Peñíscola, en las que fue creciendo hasta ser fichado por uno de los grandes de la Liga.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La cota de nieve en Castellón se sitúa por debajo de los 500 metros
  2. Nuevo día de nieve en Castellón con termómetros bajo cero
  3. Alerta amarilla por nevadas en Castellón en el día de Navidad
  4. Blanca Navidad en Castellón: Morella amanece cubierta de nieve
  5. El aeropuerto de Castellón oferta 10.600 plazas para Navidad: destinos y chollos
  6. La despedida de un comercio emblemático de Castelló con más de 40 años de vida: 'Hemos visto a los hijos y los nietos de clientes venir a comprarnos
  7. Fernando Roig cierra el año 2025 para el Villarreal con un emotivo brindis
  8. Vila-real se ilumina con futuro: Cuatro empresas compiten por renovar 3.354 luminarias led por casi 2 millones de euros

Figueroles se llena de espíritu navideño con un variado ciclo de actividades

Figueroles se llena de espíritu navideño con un variado ciclo de actividades

Daem, así es el nuevo dispositivo antiatragantamiento que puede evitar más de 3.500 muertes al año

Beatriz Calvo (Nunsys): "Canarias es un auténtico hub tecnológico y empresarial"

Beatriz Calvo (Nunsys): "Canarias es un auténtico hub tecnológico y empresarial"

José Antonio Álvarez de Arcaya, de Thales Alenia Space: “Canarias reúne todas las condiciones para liderar el sector de los pseudosatélites en Europa”

José Antonio Álvarez de Arcaya, de Thales Alenia Space: “Canarias reúne todas las condiciones para liderar el sector de los pseudosatélites en Europa”

Alivio para 19.000 parados de Castellón: no estarán obligados a presentar la declaración de la Renta

Alivio para 19.000 parados de Castellón: no estarán obligados a presentar la declaración de la Renta

La gasolina cae a mínimos en cuatro años en Castellón y da oxígeno a las familias en plena Navidad

La gasolina cae a mínimos en cuatro años en Castellón y da oxígeno a las familias en plena Navidad

Benicàssim fija un criterio único de altura de las villas para zanjar las polémicas por las vistas al mar

Benicàssim fija un criterio único de altura de las villas para zanjar las polémicas por las vistas al mar

Castellón ahorra más que nunca: 1,7 millones más al banco cada día

Castellón ahorra más que nunca: 1,7 millones más al banco cada día
Tracking Pixel Contents