El Servigroup Peñíscola roza un triunfo de oro ante el Movistar Inter (3-3)

El Servigroup Peñíscola supo resistir contra Movistar Inter y le puso contra las cuerdas en su último partido del año. Sacó un empate (3-3) en un duelo que tuvo varios giros en el marcador y que pudo caer a favor peñiscolano en los últimos segundos.

Empezó el partido con Gio despejando un lanzamiento de Raúl Gómez y con una llegada de Pani para los interistas. La primera ocasión peñiscolana fue para Juanqui en el minuto 6; y acto seguido llegaron más acciones de peligro de los locales. Gio hizo una doble parada a Javi Mínguez y Raúl Gómez. Parecía cerca el gol de Inter pero el que llegó fue el del Peñíscola. En el minuto 8, Diego Sancho recibió un balón largo y lo golpeó para empujarlo al fondo de la red. Siguieron las llegadas locales y Gio volvió a aparecer para mantener a los castellonenses por delante despejando llegadas.

El jugador del Peñíscola, presionado. / SERVIGROUP PEÑÍSCOLA

Inter apretó antes del descanso en busca del empate. Gio sacó un lanzamiento de Raúl Gómez, un derechazo de Chaguinha se fue cerca del palo y un remate de Cecilio sí fue a la madera. Pirata y Cecilio se toparon de nuevo con el portero del Peñíscola y al descanso el marcador era de 0-1.

Goles tras el descanso

El paso por los vestuarios no cambió la dinámica. Movistar siguió buscando la portería visitante y se topaba con un gran Gio. El Peñíscola tuvo dos llegadas para ampliar su ventaja pero Jesús García lo impidió. Acto seguido, los madrileños remontaron en menos de un minuto. En el 26’ Cecilio empató con un lanzamiento desde la frontal. Unos segundos más tarde, en una acción de estrategia Harrison marcó el 2-1.

No se amedrentó el Peñíscola y Diego Sancho igualó el choque en el minuto 30. A falta de 3:44 para el final llegó la sexta falta local y Juanico avanzó al Peñíscola 2-3 en el lanzamiento de doble penalti. Inter sacó el portero jugador y restando 56 segundos, Pirata consiguió volver a igualar (3-3).

Siguió el ataque de cinco local pero en un bloqueo llegó otra falta quedando 8 segundos para terminar. Juanico de nuevo fue el lanzador del diez metros pero esta vez Jesús García consiguió parar el lanzamiento con la cara. Ahí se escapó la posible victoria del Peñíscola, aunque analizado fríamente es un positivo punto para el cuadro de Santi Valladares, que acaba la primera vuelta en la doceava posición con 17 puntos.