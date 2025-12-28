El 91% de los entrenadores de la provincia de Castellón se comen los turrones
Hay 93 banquillos desde Primera División a Tercera FFCV; sólo han habido nueve cambios
Hace unos años muchos entrenadores que empezaban una temporada no llegaban a Navidad ocupando dicho cargo. Los resultados mandan en el mundo del fútbol y hay equipos que tienen muy poca paciencia cuando un proyecto empieza a hacer aguas por doquier. Se recurre a lo más fácil: cargarse al entrenador antes que cambiar a media plantilla. Pero de un tiempo a esta parte es más fácil comerse los turrones. La prueba está en esta Navidad de 2025. El 91% de los técnicos que comenzaron a trabajar el pasado verano conservan su plaza hoy en día.
Por ejemplo, en Primera División el Villarreal mantiene a Marcelino García Toral; en el CD Castellón tras la quinta jornada de liga el club destituyó a Johan Platt y eligió a Pablo Hernández como su sustituto, en Segunda División; David Albelda sigue en el Villarreal B de Primera Federación; Carles Salvador e Ian Molina tomaron los mandos del CD Castellón B tras el ascenso de Pablo Hernández al primer equipo, pero desde este viernes el nuevo entrenador es Óscar López.
En Tercera Federación sí que se han producido muchos cambios en los banquillos, pero ninguno de esos movimientos afectó a los cuatro equipos de la provincia de Castellón que esta temporada militan en el grupo VI. David Cifuentes sigue en el Villarreal C y es el que mejor clasificado tiene a su equipo; José Manuel Descalzo también sigue el Vall de Uxó, como pasa lo mismo con Miguel Ángel Muñoz en el Roda y Carlos Orti en el Soneja. Estos dos últimos han pasado por momentos duros, peros sus clubes han tenido paciencia.
Todos continúan
Tampoco se produjo ningún cambio en los banquillos de los seis equipos provinciales que militan en la Lliga Comunitat Nord. En algunos casos, más de un entrenador ha encontrado turbulencias, pero se mantiene en el caro. Y donde sí que se dio un poco más de movimiento fue a partir de la Primera FFCV y hasta llegar a los tres grupos de la Tercera FFCV.
Dos relevos se contabilizan en el grupo I de Primera FFCV donde militan hasta 12 representantes provinciales. En el Cabanes llegó el experimentado Paco Sáiz para ocupar el cargo dejado por Carlos Collado. Y en otro banquillo histórico como es el del Vinaròs se produjo el adiós de Juan José Serrano y se confirmó la llegada de Rafa Ribera. En el resto de los equipos reina la tranquilidad.
Un peldaño más abajo está la Segunda FFCV. Otros dos relevos se han producido. En el Alqueríes B la temporada la inició Vicente Valls y en estos momentos cuenta con Carlos Núñez como máximo responsable. Y en el también gran club como es el Segorbe Raúl González tomó las naves del control tras el adiós de Jesús Zapata.
Categoría complicada
Finalmente, en la Tercera FFCV se han producido tres novedades. La más reciente estuvo en el Benicato donde Kevin Navarro causó baja en el banquillo hace muy poco tiempo y el club aún no ha hecho oficial el nombre del nuevo entrenador. En el San Lorenzo, del grupo II, la salida de Eugenio Castañeda permitió el fichaje de José María Beser; y el grupo I, en Sant Mateu prescindió demasiado rápido de Raúl Sales y optó por la incorporación de Carlos Roda.
