El castellonense Pablo Fornals regresa al estadio del West Ham como un héroe: esta fue la tremenda ovación

Un ídolo en la afición del West Ham United. El castellonense Pablo Fornals regresó a la que fue su casa durante cinco temporadas. Más allá del tiempo que estuvo allí (entre el 2019 y el 2024), donde jugó más de 200 partidos y marcó 23 goles y conquistó la Conference League, el centrocampista se ha ganado el cariño de los hammers.

Este sábado, en el West Ham-Fulham, Fornals recibió un sentido homenaje y una tremenda ovación. Emocionado, saludó a toda la afición y realizó el típico saludo entre aficionados del West Ham con los puños cerrados y los brazos cruzados. El propio jugador ha reconocido que su paso por en el conjunto londinense le marcó y que muchos seguidores del club inglés le realizan el saludo cuando lo ven por la calle. Sin duda, un día muy especial para Fornals.

Temporadón en el Betis y otra vez internacional

El año pasado ya fue importante en el Betis pero este año ha dado un paso más importante y su gran nivel le ha llevado a ser seleccionado por Luis de la Fuente en la última convocatoria con España. Con el Mundial de 2026 a la vuelta de la esquina, el centrocampista tiene opciones de acudir a la cita, pero no será sencillo por la enorme competencia en el centro el campo con jugadores como Mikel Merino, Pedri, Fabián o Fermín, entre otros. Sea como fuere, el de Castelló ha dejado su huella en Londres y hoy en día lo hace en Sevilla.