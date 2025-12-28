Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

FFCV | La Nostra Copa ya conoce los emparejamientos de los dieciseisavos de final

Siete equipos castellonenses siguen adelante y volverán a jugar el próximo fin de semana

El Onda, que sigue en la competición, se enfrentará en esta nueva ronda al Foios Atlètic. / Redacción

Juanfran Roca

Castellón

La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) ha hecho público el sorteo de los dieciseisavos de final de la V La Nostra Copa, que se disputará este próximo fin de semana aprovechando que el fútbol regional no se reanuda hasta el 11 de enero. Son siete los equipos provinciales que siguen en liza.

Los dieciséis emparejamientos de esta nueva ronda de La Nostra Copa.

Los dieciséis emparejamientos de esta nueva ronda de La Nostra Copa. / Redacción

Y sus emparejamientos han quedado de la siguiente forma: Nules-Nou Jove/Ripollés, cuyo ganador se enfrentará en octavos de final al que salga airoso del duelo Villafamés-L’Alcora. Por otra parte, el ganador del Foios Atlètic-Onda se enfrentará en octavos de final al que resulte ganador del Segorbe-Alqueries. Son eliminatoria a partido único: 90 minutos y penaltis si hicieran falta.

Hay que recordar que la competición en el fútbol provincial regresará el fin de semana del 10 y 11 de enero, por lo que la FFCV ha programado la disputa de estos dieciseisavos de final de La Nostra Copa para este fin de semana.

