FFCV | La Nostra Copa ya conoce los emparejamientos de los dieciseisavos de final
Siete equipos castellonenses siguen adelante y volverán a jugar el próximo fin de semana
La Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV) ha hecho público el sorteo de los dieciseisavos de final de la V La Nostra Copa, que se disputará este próximo fin de semana aprovechando que el fútbol regional no se reanuda hasta el 11 de enero. Son siete los equipos provinciales que siguen en liza.
Y sus emparejamientos han quedado de la siguiente forma: Nules-Nou Jove/Ripollés, cuyo ganador se enfrentará en octavos de final al que salga airoso del duelo Villafamés-L’Alcora. Por otra parte, el ganador del Foios Atlètic-Onda se enfrentará en octavos de final al que resulte ganador del Segorbe-Alqueries. Son eliminatoria a partido único: 90 minutos y penaltis si hicieran falta.
Hay que recordar que la competición en el fútbol provincial regresará el fin de semana del 10 y 11 de enero, por lo que la FFCV ha programado la disputa de estos dieciseisavos de final de La Nostra Copa para este fin de semana.
- Cortan la N-340 en Castellón por inundación total de la vía
- Accidente viral en un párking de Vinaròs en Nochebuena: 'Madre mía la que está liando, se está cargando el túnel
- La lluvia no da tregua a Castellón: Aemet prevé un 100% de probabilidades, pero ¿hasta cuándo?
- Benicàssim fija un criterio único de altura de las villas para zanjar las polémicas por las vistas al mar
- Aviso amarillo para el domingo en Castellón por lluvias y tormentas
- Todos los horarios de la Nochevieja en Castelló
- ¿Quieres ser abonado del CD Castellón? Esta es la única manera
- Las fuertes lluvias dificultan la circulación en Benicarló: rescatan una mujer atrapada en su vehículo