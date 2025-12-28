El Villarreal B regresó al trabajo este domingo y este lunes será el turno para el Castellón B

El Villarreal B no quiso espera al inicio de la semana para regresar a los entrenamientos y este domingo se vistió en corto y empezó a trabajar con las miras puestas en el partido que el próximo domingo, día 4, le enfrentará al Marbella en el Mini Estadi (18.45 horas). Este lunes la escuadra de David Albelda continuará con otra sesión.

El filial del Castellón se ejercitará este lunes por la tarde en Gaetà Huguet. / Juan Francisco Roca

Mañana es el turno para el CD Castellón B, que reanudará los entrenamientos a partir de las 16.00 horas. Lo hará después de que el nuevo entrenador Óscar López Hernández sea presentado a los futbolistas. Se empezará a trabajar pensando en el partido del domingo contra el Andratx en Gaetà Huguet (12.00 horas).

Ambos equipos tendrán que mejorar en este 2026 para ver cumplidos sus objetivos, en el caso del Villarreal B en Primera Federación pelear por buscar plaza para optar al ascenso de categoría; en el caso del Castellón B en Segunda Federación es consolidar el proyecto en esta categoría.