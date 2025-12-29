El Barcelona y el Rayo Vallecano, invitados de lujo en la octava edición del Torneo Facsa de Navidad

El torneo Facsa de Navidad celebra el próximo 3 de enero su 8ª edición, la más especial de un campeonato que coincide con el 10º aniversario del organizador (Club Fomento Castellón), y en el que participarán dos clubes de la primera división del fútbol español (FC Barcelona y el Rayo Vallecano). En total, 581 jugadores formarán parte de un torneo que representa la culminación de un proyecto deportivo que, desde sus inicios, ha entendido el fútbol como una herramienta educativa y de formación en valores.

“Estamos ante un torneo que ya se ha convertido en una referencia y que ha ido de la mano del crecimiento continuo de un club que fundamos en 2016, para nosotros es un orgullo”. Así lo ha destacado el presidente del club Fomento Castellón, Amancio Endrino, que también ha confirmado la participación de un total de 35 equipos, entre las categorías escoleta e infantil, pertenecientes a un total de 10 clubes.

El Club Deportivo Roda, el Club de Fútbol Primer Toque o el Tavernes Blanques también formarán parte de un evento deportivo que arrancará a las 9:00 y finalizará pasadas las 19:00 horas. En total, 72 partidos (44 de fútbol-8 y 28 de fútbol-11) que se disputarán en la Ciudad Deportiva Facsa en una jornada protagonizada por la convivencia y el respeto.

“El compañerismo, la educación y el aprendizaje marcó el inicio de este proyecto. Queremos seguir creciendo desde esta filosofía que también define la identidad del Club de Fútbol Fomento Castellón”, ha destacado el presidente de un equipo que se caracteriza por priorizar el desarrollo personal de los jugadores y que ya se ha consolidado como un referente en la formación integral de jóvenes futbolistas.

Los dos clubes participantes de LaLiga EA Sports acuden al torneo con sus equipos de la categoría benjamín. Además, el combinado infantil del conjunto madrileño también disputará la competición. Respecto al resto de clubes restantes, siete de ellos procedentes de la provincia de Castellón, también competirán en las categorías de prebenjamín, alevín e infantil de primer y segundo año. En cada uno de estos casos, la competición constará de una fase de grupos, seguida de semifinales y final. Para los más pequeños (categoría escoleta), se celebrará un triangular que resume el objetivo de la jornada: priorizar la experiencia formativa de los más pequeños