De la Liga Femenina Endesa a Moncofa: La jugadora profesional de baloncesto Noelia Masiá presenta su campus de verano

El mejor baloncesto de España a Moncofa. La jugadora profesional de esta localidad de la Plana Baixa, Noelia Masiá (27 años), que actualmente milita en el CAB Estepona de Málaga y está disputando su primera temporada en la prestigiosa Liga Femenina Endesa, presentó de forma oficial su primer campus de verano.

Un evento que se desarrollará del 3 al 8 de agosto del 2026 en el municipio que la vio crecer, tanto a nivel personal como deportivo. Un emotivo acto que tuvo lugar en el polideportivo municipal, un escenario cargado de simbolismo para Noelia. Durante la presentación, Masiá estuvo acompañada por miembros del Club Bàsquet Moncofa, por el alcalde de la localidad, Wences Alós; y por jóvenes pertenecientes a las categorías inferiores del baloncesto local, quienes siguieron con atención las explicaciones de la deportista.

Así será el campus

La jugadora explicó, a grandes rasgos, el contenido y la filosofía del campus, destacando que se trata de una experiencia formativa integral, pensada no solo para mejorar aspectos técnicos y tácticos de esta disciplina, sino también para fomentar valores como el compañerismo, el esfuerzo, la disciplina y la pasión por el deporte. El programa incluirá entrenamientos individuales y colectivos, charlas formativas, talleres específicos, competiciones y diversas actividades complementarias, además de varias sorpresas que se irán desvelando a lo largo de la cita.

Asimismo, Noelia Masiá quiso subrayar el carácter inclusivo del campus, señalando que está abierto a todos los jóvenes interesados en participar, independientemente de su nivel, aunque las plazas sean limitadas.

Habrá sorpresas

Como atractivo añadido, la jugadora adelantó que existe la posibilidad de contar con la presencia de alguna jugadora de renombre, ya sea de forma presencial o mediante videollamada, con el objetivo de que los asistentes puedan conocer de primera mano cómo es el día a día del baloncesto profesional y recibir consejos directos de referentes del deporte.

Desde el Club Bàsquet Moncofa, su presidente, Rogelio Porras, expresó su agradecimiento a Noelia por impulsar este campus en su propio municipio. Por su parte, el alcalde de la localidad, Wences Alós, apuntó que «pondrán todos los medios que sean necesarios para que el campus sea un éxito».

Y así, Noelia reafirma su compromiso con Moncofa.