¿Quién es la nueva mascota del Peñíscola Fútbol Sala? Descubre la historia detrás de 'Pedro'

El Peñíscola Fútbol Sala, dentro de los actos que conmemoran su 25º aniversario, ha presentado, de forma oficial, a su nueva mascota, que tiene el nombre de Pedro. Este nuevo personaje, que animará al equipo en los encuentros, tiene una identidad muy relevante con el pueblo de Peñíscola, ya que representa a Pedro Martínez de Luna, el Papa Benedicto XIII, conocido como el Papa Luna.

¿Quién fue?

La importancia del Papa Luna en la Ciudad en el Mar es muy grande. Fue considerado antipapa al aferrarse a su título papal después de que se le depusiera de este y se eligiera un nuevo pontífice. Así, convirtió el emblemático castillo de Peñíscola en su residencia desde 1411 hasta su muerte, en 1423. En ese periodo, Pedro reclamó su legitimidad como papa y resistió, incluso, a varios intentos de envenenamiento, lo que convirtió su figura y el castillo en un símbolo de resistencia y fe.

El Servigroup ha celebrado sus 25 años de vida. / @disports_fotodeporte

En consecuencia, dejó un legado indeleble en Peñíscola, con una enorme identidad histórica que, a día de hoy, se encuentra de forma muy palpable. Por este motivo, la entidad del Baix Maestrat ha querido que su mascota represente no solo al club, sino también a la historia de la afamada localidad.

Pedro fue presentado dando vida a la estatua del Papa Luna que se encuentra a los pies del castillo. Con la ayuda de la inteligencia artificial se ha elaborado un vídeo en el que esta destacada figura recorre destacados puntos de Peñíscola hasta llegar al Edificio Sociocultural, emplazamiento donde se presentó a Pedro y se hizo el protocolario acto del aniversario.

Supercopa de España

Un Servigroup Peñíscola ya centrado en la cita inaugural de este 2026, con una semifinal frente al Jimbee Cartagena Costa Cálida, el sábado, en Palma de Mallorca.