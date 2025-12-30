¿Cómo va la transformación en Sociedad Anónima Deportiva del Amics Castelló?

El Amics del Bàsquet Castelló ha cerrado la primera fase de suscripción de acciones, cara a su cercana transformación en Sociedad Anónima Deportiva (SAD). El dato que aporta es que ha ya cubierto el 32% del capital social requerido, en el proceso pautado y aprobado por la llamada Ley del Deporte.

En consecuencia, la entidad informa de que se «han suscrito y desembolsado 32 acciones, equivalentes a 19.200 euros». Añade que «en esta segunda fase, los suscriptores de esas acciones podrán suscribir y desembolsar nuevas, hasta un máximo de 68 acciones, equivalentes a 40.800 euros».

Manolo Nebot

«En caso de que concurran varios suscriptores -explica-, las acciones serán asignadas de forma proporcional al número de acciones suscritas en primera ronda; y las acciones remanentes serán asignadas al accionista que haya suscrito y desembolsado mayor número de nuevas acciones», desarrolla.

Orígenes

La Comisión Mixta de Transformación de Clubes en Sociedades Anónimas Deportivas fijó un capital social, para el Amics, de 60.000 euros, dividido en 100 acciones nominativas ordinarias de nueva emisión con valor nominal de 600 euros.

