En Brasil
Roberto Carlos, ingresado e intervenido de urgencia por un problema de corazón
El brasileño se sometió a una resonancia y se le encontraron problemas cardíacos
Toni Munar
Roberto Carlos, el exfutbolista del Real Madrid, está actualmente ingresado en un hospital de Brasil debido a un problema en su corazón. El brasileño acudió al hospital a someterse a unas pruebas en su pierna y tras una resonancia por todo su cuerpo se detectó el problema cardíaco.
Según informan desde Madrid, el exfutbolista ha sido intervenido de urgencia en su país natal porque tras la resonancia se detectó que un porcentaje muy alto de su corazón no funcionaba. Se le ha puesto un catéter y la intervención duró unas tres horas, aunque se esperaba que solo fuesen 40 minutos.
Por suerte, el diario AS ha confirmado que el brasileño se encuentra bien y está fuera de todo peligro.
- Va a cobrar un reintegro de 20 € y sale con 6.020: la sorpresa de la Lotería de Navidad en Morella
- El 'top-10' de los municipios de Castellón con más demanda para comprar una vivienda
- Todos en el barrio dicen que quedan aquí': un emblemático negocio de Castelló cumple 35 años
- Pere Navarro, director general de Tráfico, lanza un aviso a los conductores sobre la baliza V16: 'No nos equivoquemos
- La Cabalgata de los Reyes Magos en Castelló: recorrido, horario, llegada al Grau, cierre de accesos, seguridad, barrios,...
- Impulso histórico a la cuna de la cerámica en Castellón: Inyección de 3,3 millones del Gobierno para la nueva fase
- La contundente multa que tendrá que pagar el turista que rompió una estalactita en les Coves de Sant Josep en la Vall
- Más fácil aparcar en Castelló: la ciudad cierra el año con 600 nuevas plazas de aparcamiento público y gratuito