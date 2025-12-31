San Silvestre: Castelló, la Vall d'Uixó y Benicarló, fieles a la tradición de despedir el año a la carrera

Las San Silvestres se han popularizado tanto, que se han extendido en el tiempo durante semanas. Con todo, hay poblaciones que se mantienen fieles a la tradición, despidiendo el año a la carrera, pocas horas antes de cambiar no solo la hoja del calendario, sino el almanaque entero. Caso de Castelló, la Vall d’Uixó y Benicarló.

Castelló

La capital de la Plana alcanza la 33ª edición de esta cita. Organizada por la Unió Atlètica Castelló (UAC), este 2025 consta de un circuito urbano de unos 5.000 metros por el centro de la ciudad, con salida (a las seis de la tarde) en el Parque Ribalta y la meta, en la cercana Plaza Rey don Jaime.

La organización de la Sant Silvestre Castelló contempla un máximo de 2.500 participantes en todas sus categorías (todos los inscritos que acaben la prueba, recibirán una bolsa del corredor, con una camiseta técnica y diversos obsequios). Además, a los tres primeros clasificados absolutos, hombres y mujeres, la organización los obsequiará con un trofeo acreditativo de su clasificación (también tendrán trofeo los tres primeros del club organizador).

La Vall d'Uixó

En cuanto a la San Silvestre Vallera, constará de un recorrido de 2.000 metros, organizada por el Ajuntament de la Vall d’Uixó y el Club Mur i Castell.

La principal novedad de esta edición es el cambio de ubicación de la salida (a las 18.00 horas) y la llegada, que se situarán en la calle Instituto, a la altura de la plaza del Parque, debido a las obras que se están ejecutando en el Ayuntamiento y en la plaza del Centro. Ya hay alrededor de 800 inscritos.

La organización prevé premios para los tres primeros clasificados (hombres y mujeres), así como para el mejor disfraz individual y el mejor grupo disfrazado. Cada participante recibirá una botella de agua y un detalle conmemorativo.

Benicarló

La XLVIII Sant Silvestre Benicarlanda saldrá a las 19.00 horas desde la calle Jacinto Benavente, con la meta, en la Plaza Constitución (2.600 metros). El premio especial será una paletilla, a los tres primeros de la general masculina y femenina. Hay 600 inscritos.

Benicàssim

La San Silvestre de Benicàssim, prevista para el pasado sábado pero suspendida por la lluvia, pasa al 3 de enero del 2026. La carrera absoluta tendrá un recorrido urbano de cuatro kilómetros, con salida y meta en la calle Santo Tomás (frente a la iglesia). Arranca a las 19.30 horas. Informa Eva Bellido.