Likina Amebaw, la atletas del Facsa Playas de Castellón que gana por 'Nassos'

El atleta portugués José Carlos Pinto, que no figuraba entre los favoritos, dio la gran sorpresa al imponerse en la B100 Cursa dels Nassos 2025; mientras que la etíope Likina Amebaw (Fcasa Playas de Castellón) confirmó los pronósticos y se llevó la victoria en la prueba femenina.

Categoría masculina

El luso, que llegaba a la capital catalana con una marca personal de 13:29.38, rompió la carrera en el paso por el tercer kilómetro, lanzó un fuerte cambio de ritmo y se marchó en solitario para cruzar la meta con un tiempo de 13:10, que además supuso récord de Portugal.

Pinto se quedó, no obstante, a 13 segundos del récord de Europa, que ostentaba el francés Jimmy Gressier con 12:57; y lejos del récord del mundo, en poder del etíope Berihu Aregawi con 12:49, logrado en la Cursa dels Nassos de 2021.

Thierry Ndikumwenayo, tercero en la Cursa del Nassos 2025. / MARTA PÉREZ / EFE

Completaron el podio el noruego Magnus Tuv Myhre, segundo con 13:13, y el burundés nacionalizado español Thierry Ndikumwenayo (Facsa Playas de Castellón), poseedor del récord de España de la distancia, quien tras conquistar el oro en el Europeo de campo a través disputado en Lagoa (Portugal) no pudo seguir el ritmo del luso y terminó tercero con 13:22.

Categoría femenina

Ahí, la etíope Likina Amebaw no tuvo rival y, tras un cambio de ritmo que sentenció la carrera desde el primer kilómetro, cruzó la meta en solitario con un tiempo de 14:23.

La atleta del Facsa Playas de Castellón, afincada en Ávila, se quedó a 29 segundos del récord mundial establecido el año pasado por la keniana Beatrice Chebet, la primera mujer de la historia en bajar de los 14 minutos en 5.000 metroscon 13:54.

Completaron el podio la francesa Agathe Guillemot, segunda con 15:04; y la escocesa Jemma Reekie, tercera con 15:21.

Por su parte, la catalana Douae Ouboukir, que este año había establecido el récord de la Cursa de la Mercè, terminó cuarta con 15:33, a apenas dos segundos del récord de Cataluña de Esther Guerrero.

Popular

Más allá de los cabezas de cartel, la B100 Cursa dels Nassos 2025 superará su récord histórico de participación, con 13.000 corredores inscritos en la prueba popular de 10 kilómetros, incluyendo un récord absoluto de participación femenina: más de 4.700 mujeres en la salida.