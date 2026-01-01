San Silvestre: así han sido las carreras de Castelló, Benicarló y la Vall d'Uixó

A las puertas del cambio de año, con las campanas asomándose a la vuelta de la esquina, miles de deportistas, en un ambiente a caballo entre el atletismo y la fiesta, dijeron adiós al 2025 a la carrera. Castelló, Benicarló y la Vall d’Uixó mantienen las respectivas San Silvestres en la tarde del 31 de diciembre. La respuesta, todo un éxito, a tenor de los participantes.

Castelló

La capital de la Plana celebraba la 33ª edición. Organizada por la Unió Atlètica Castelló (UAC), esta vez tuvo lugar sobre un circuito urbano de 5.000 metros por el centro de la ciudad, con salida en el Parque Ribalta y la meta, en la cercana Plaza Rey don Jaime.

La participación fue multitudinaria, con más 2.000 personas en la línea de salida. La organización de la Sant Silvestre Castelló entregaba a todos los inscritos que acabaron la prueba una bolsa del corredor, con una camiseta técnica y diversos obsequios.

Kmy Ros

La concejala de Deportes, Maica Hurtado, presente en la cita, comprobaba como «el deporte sigue movilizando a miles de castellonenses». Además, felicitaba a los participantes por responder y mantener viva una iniciativa que va a más con el paso de los años.

Manuel Pradas y María Arlandes fueron los ganadores en hombres y mujeres, respectivamente.

Guillem Segura y Carla Masip reinaron, de nuevo, en la San Silvestre Benicarlanda. / ELOY CERDÁ

Benicarló

En su 48ª edición, 610 participantes completaron el recorrido de cerca de 2.500 metros de la Sant Silvestre Benicarlanda.

No hubo sorpresas y los vencedores, tanto en categoría masculina como femenina, fueron los mismos que consiguieron la victoria en 2024. Guillem Segura (6:53) y Carla Masip (7:10) volvieron a ser los más veloces en esta cita.

A cinco segundos de Segura llegó a la meta Izan Remolina (6:58) para hacerse con el segundo puesto masculino; el tercer lugar fue para Daniel Esbrí (7:10).

También repitió, respecto a la edición anterior como segunda clasificada, Reagan Owen (7:49); Maria dels Àngels Mestre (8:04) completó el podio femenino.

El buen ambiente, disfraces, luces y alegrías se vivieron desde momentos previos hasta la finalización de la prueba que cerraba, de nuevo, el año deportivo de Benicarló. Informa Eloy Cerdá.

Autoridades y premiados, en la San Silvestre Vallera. / MÒNICA MIRA

La Vall d'Uixó

La Sant Silvestre Vallera, con también cerca de un millar de participantes, coronó a Pau Garcia i Bel Sánchez-Pascuala, además de al equipo Afaniad y a Marciano Andrés. Informa Mònica Mira.