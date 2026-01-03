El fútbol (sala) es cruel con el Servigroup Peñíscola en la Supercopa de España (4-3)

El Servigroup Peñíscola llevó al límite al Jimbee Cartagena. Perdió por 4-3 y se quedó a las puertas de la final de la Supercopa de España. Los de Santi Valladares compitieron muy bien y lo entregaron todo hasta el final logrando igualar todos los goles contrario, excepto el último que llegó restando solo 10 segundos y que impedía que el partido fuese a los penaltis.

La suerte no empezó de la parte del Peñíscola y, a los dos minutos, se vio por debajo. Cortés pegó fuerte a la pelota desde el saque de banda y ésta tocó en Juanqui saliendo rebotada e introduciéndose en la propia portería.

Pablo Muñoz tuvo seguidamente al 1-0 la primera ocasión de los castellonenses. Sin embargo, el equipo departamental se encontraba algo mejor y Gio paró hasta tres remates contrarios. Con el paso de los minutos, el Peñíscola empezó a estar mejor y, en el ecuador del primer tiempo, achuchó la portería defendida por Chemi, que despejó hasta cuatro llegadas.

Acción determinante

El minuto 14 iba a ser importante. El Peñíscola solicitó el VIR y en la revisión los árbitros mostraron la segunda amarilla a Cortés por una falta sobre Juanico. Con la superioridad, y solo tres segundos después de sacar la falta, Juanqui empató con un potente derechazo desde la frontal.

El Cartagena se colocó de nuevo por delante en el 16’. Motta apareció casi cuando peor estaba su equipo marcando el 2-1 tras un recorte hacia el exterior y disparo cruzado que se coló entre las piernas de Gio. Siguió buscando ocasiones el Peñíscola y, en el 18’, Cristian volvió a igualar definiendo arriba de la portería frente a Chemi.

Cristian (Peñíscola) y Darío Gil (Cartagena), en el partido de la Supercopa de España. / eloy cerdá

Tensión

Aún hubo tiempo antes de la media parte de una ocasión clarísima del Peñíscola, en una contra de Elías; y otra para el Cartagena, con un balón de Motta al palo.

La entrada al túnel de vestuarios fue tensa, con algún que otro empujón entre partes.

Una jugada individual de Pablo Muñoz al larguero nada más empezar la segunda parte pudo haber cambiado el partido. No marcó y el juego prosiguió más encallado, con jugadores un poco más centrados en buscar faltas y sacar tarjetas contrarias. El Jimbee tenía un poco más la posesión.

Gus, que entró en la portería del Peñíscola tras la media parte, paró las llegadas de Mellado y Gon Castejón; mientras que Darío Gil mandó el balón al palo. En la otra área, Chemi hizo una doble intervención para impedir el gol de Araya.

El 3-2 y el 3-3

Mellado, que era el mejor del Jimbee, consiguió el 3-2 en el minuto 32 en un punterazo ajustado a la base del palo. Los minutos corrían en contra del Peñíscola que veía como Chemi despejaba sus ocasiones de gol. Santi Valladares sacó el portero-jugador a falta de tres minutos de terminar y Juanico gozó de dos remates al lateral de la portería.

La locura

Ya en el último minuto, Juanqui consiguió empatar a tres con su olfato goleador cazando un rechace dentro del área tras dos paradas de Chemi.

Restaban 26 segundos y parecía que la eliminatoria se decidiría en los penaltis, pero de nuevo apareció Mellado para acabar con el sueño del Peñíscola.

El del Cartagena marcó el 4-3 a 10 segundos del final buscando el centro de la pista de la banda y sacando un disparo fuerte abajo de zurda. Al Peñíscola ya no le dio tiempo de volver a igualar y cayó eliminado.