La previa de Amics, Benicarló y NBF en el arranque del 2026

Primera jornada del 2026, este domingo 4 de enero del 2026, para el Amics del Bàsquet y el Maderas Sorlí Benicarló en Segunda FEB, así como para el Fustecma Nou Bàsquet Femení en la Liga Femenina Challenge.

Amics del Bàsquet Castelló

El Amics Castelló vuelve a la competición, en un encuentro muy especial que servirá para cerrar la primera vuelta tras el parón navideño.

El conjunto dirigido por José Luis Pichel afronta el choque en un gran momento de forma, coliderando la clasificación con un balance de nueve victorias y tres derrotas, confirmando el buen trabajo realizado durante estos primeros meses de competición. Enfrente estará el Club Esportiu Bàsquet Llíria, el séptimo clasificado con un balance de 7-5, un rival siempre competitivo y con argumentos de sobra para poner las cosas difíciles.

Uno de los jugadores a seguir del conjunto edetano será Alonso Meana, referencia absoluta de su equipo. El base es el máximo anotador del Llíria con 14 puntos de media, además de su jugador más valorado con 17,25 y también su máximo asistente, repartiendo 4,75 asistencias por partido.

El técnico del Amics, José Luis Pichel, ha querido destacar también la importancia del apoyo de la afición en este primer partido del año: “Es un gran día para ir al baloncesto, justo antes de la Noche de Reyes". "Estamos muy contentos de ver cómo cada vez viene más gente a la grada del Ciutat de Castelló, y esperamos vivir un gran ambiente”, añade.

El encuentro promete emociones fuertes y será una buena oportunidad para disfrutar de baloncesto de alto nivel en Castelló y cerrar la primera vuelta de la mejor manera posible, junto a la afición.

El Maderas Sorlí Benicarló juega en el Municipal. / Eloy Cerdá

Maderas Sorlí Benicarló

El Maderas Sorlí Benicarló empieza el año jugando frente al CB Zaragoza, este domingo a las 12.00 horas, en el Municipal de Benicarló. El equipo cadufero necesita urgentemente una victoria que dé noticias positivas al equipo tras un mes de diciembre complicado.

Lleva cuatro partidos consecutivos perdiendo que le han hecho bajar varias posiciones en la clasificación. Es 10º, y tiene por detrás cerca la zona de promoción y la de descenso. Necesita ganar a un Zaragoza que tiene los mismos registros (5-7) para tomar respiro y algo de tranquilidad tras unas semanas en las que a los resultados negativos se le han unido movimientos en la plantilla.

Causó baja Ousmane Ndour tras finalizar contrato para marcharse a Estados Unidos. Más recientemente, el club también comunicó la salida de uno de los jugadores más destacados, Ezequiel Soumbey-Alley. El americano pidió salir para fichar por el Caja 87, del grupo Oeste, que dirige el exentrenador del Benicarló Adrià Alonso.

Por el momento la única incorporación ha sido la del pívot Massine Fall, que en estos últimos días se ha ido adaptando a la dinámica del grupo.

Jaume Tormo, entrenador del NBF. / KMY ROS

Fusctema Nou Bàsquet Femení

El Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino abre el año 2026 con un nuevo compromiso liguero a domicilio, visitando la pista del Fustecma NBF Castelló en el encuentro correspondiente a la 14ª jornada de la Liga Femenina Challenge. Un duelo, a las 12.45 horas en el pabellón de Grapa, entre rivales directos que puede resultar determinante en la pelea por escalar posiciones en la clasificación.

El conjunto sevillano afronta la cita situado en la 14ª posición con un balance de 3-10. En su último partido disputado a orillas del Guadalquivir, el Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino cayó ante Sernova Renovables Real Canoe por 57-67, un encuentro en el que las locales no lograron culminar la remontada del último cuarto con victoria.

El Fustecma NBF Castelló, entrenado por Jaume Tormo, ocupa actualmente la 12ª posición de la clasificación con un balance de 4-9. El conjunto de la Plana llega al encuentro tras perder en Málaga frente a Unicaja Mijas por 77-69.

El equipo castellonenses cuenta con varias jugadoras de gran impacto en el juego como son la escolta Laura Campos de Bengoa, con 115 de valoración general; y Aina Ferri Montgud, con 114 de valoración, a las que se suma la base Sendy Génesis Basaez Narváez.