El Servigroup Peñíscola, a hacer más historia y convertirse en un equipo 'súper'

El Servigroup Peñíscola afronta una nueva cita histórica al disputar, por primera vez, la Supercopa de España, un premio al doble mérito de haberse proclamado campeón de la última Copa de España y haber terminado líder de la fase regular de la liga la pasada temporada.

El conjunto del Baix Maestrat se mide esta tarde (16.30 horas), en el Palau Municipal d’Esports de Son Moix de Palma, al Jimbee Cartagena, en la primera semifinal.

El encuentro, televisado por Teledeporte, decidirá al primero de los clasificados para la gran final de mañana (16.00 horas). El otro duelo, entre el Movistar Inter y el Palma Futsal, es a las 19.00 horas.

Favoritismos

En una cita única, el Peñíscola buscará dar la sorpresa ante rivales de enorme potencial. El sueño de estar en la final pasa por derrotar a un Cartagena que ha conquistado las dos últimas ediciones de la Supercopa de España y que, además, ha ganado las dos últimas Ligas. Los departamentales parten como favoritos por palmarés, plantilla, presupuesto y el cara a cara entre ambos en este curso.

Será la tercera vez que se enfrentan en lo que llevamos de temporada, y las dos anteriores cayeron del lado rojillo. En la tercera jornada, los de Santi Valladares sucumbieron por 5-1; también en los octavos de la Copa del Rey, en un duelo mucho más igualado que se decidió en la prórroga (6-4).

Juan Francisco de la Ossa

Sin nada que perder y mucho que ganar, los azulones intentarán poner las cosas difíciles y plantear un encuentro largo a un rival que tiene la presión de vencer, si pretende repetir el título.

Así llega el Peñíscola

La plantilla castellonense ha entrenado todos los días de esta semana y llega con la máxima ambición.

Ayer por la mañana se desplazó a Palma tomando el vuelo desde Barcelona; y por la tarde hizo la última sesión de preparación en Son Moix. A nivel deportivo, Valladares recupera para la causa al capitán y a un jugador muy importante como Elías Beltrán. Por otro lado, serán baja por lesión Diego Quintela y Nico Rosental.

En este escenario, y en un grandísimo ambiente en las gradas, el Peñíscola buscará dar la campanada y lograr el billete para la gran final de la Supercopa de España.