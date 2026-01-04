Gana De Mévius y Sainz salva los 'muebles' en un día complicado

El belga Guillaume De Mévius (Mini X-Raid) ha ganado la primera etapa del Dakar con un margen de solo 40 segundos sobre el pentacampeón Nasser Al Attiyah (Dacia), mientras que el checo Martin Prokop, con el Ford cliente de Orlen, ha sido tercero a 1'27".

Al igual que Edgar Canet en motos, parecía que Mattias Ekström iba a repetir victoria tras brillar en el prólogo del sábado, pero el sueco ha perdido toda su ventaja en un tramo final de locura y ha concluído cuarto, por delante de Marek Goczal y su compañero Carlos Sainz.

Después de superar sus problemas al inicio de la jornada, De Mévius ha reaparecido en escena cuando pocos contaban ya con él y se ha llevado la victoria junto a su copiloto Mattieu Baumel, que regresa al Dakar después de perder una pierna en accidente de tráfico.

La poderosa escuadra de Ford ha comandado la clasificación durante buena parte del recorrido, marcado por los pinchazos y las incidencias en un terreno árido y pedregoso. Los cuatro Raptor de Ekström, Sainz, Roma y Guthrie ocupaban posiciones delanteras, pero han aflojado al final. Pueden haber tirado de estrategia para no tener que abrir pista en la larga segunda especial del Dakar, de 400 km, que llevará a la caravana del rally este lunes hasta el desértico escenario de Al-Ula.

Sainz ha controlado la situación para concluir sexto en meta, cediendo dos minutos y medio. "Ha sido un buena etapa para nosotros, sin problemas... y sin pinchazos, aunque había mucha piedra. Hemos ido con bastante cautela", explicaba a su llegada al campamento.

Por su parte, Nani Roma después de un espectacular cuarto tramo, ha cerrado el día octavo, a 3:05 minutos. "Ibamos terceros en el pit stop y después traté de ir más lento, pero no sé conducir sin velocidad y he cometido varios errores", decía el de Folgueroles.

Al-Attiyah, beneficiado por su posición de salida, muy retrasada, ha firmado una brillante escalada para ‘colarse’ segundo el podio de etapa y sacarle 1:04 minutos a Sainz, su directo rival por el Touareg en esta 48ª edición del Dakar, que puede ser la última del 'Matador'.

El qatarí ha terminado como mejor representante de Dacia, con más problemas para sus compañeros Sébastien Loeb y Lucas Moraes, campeón del mundo de rally-raid, que se han dejado más de tres minutos en la meta de Yanbú, a orillas del Mar Rojo. Cristina Gutiérrez, 15ª al final, ha cedido cinco minutos.

El peor entre los favoritos ha sido sin duda el actual campeón y héroe local, el saudí Yazeed Al-Rajhi, que ha vivido un auténtico calvario a bordo de su Toyota y ha perdido casi 30 minutos a las primeras de cambio, complicando seriamente sus opciones de revalidar la corona.