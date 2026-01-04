El Girona se aprovecha del drama del Mallorca

El Girona obtuvo su segundo triunfo consecutivo como visitante en LaLiga EA Sports tras imponerse al Mallorca (1-2) con los goles de Tsygankov y Vanat en una gran actuación de los de Míchel, que aprovecharon una tarde difícil de empeorar de los bermellones.

Fruto de la importancia del partido, el Girona salió a por todas contra un Mallorca que no se encontró cómodo en ningún momento de la tarde, aunque pudo adelantarse tras una gran ocasión de Samu Costa. El portugués sigue evolucionando en su faceta de llegador en segunda línea, y aprovechó una internada de Jan Virgili para plantarse, tras varios rebotes, delante de un Gazzaniga que se hizo enorme para sacar una mano prodigiosa ante las dudas emergentes sobre su figura.

El encuentro llegaba al ecuador del primer tiempo sin mucha actividad en las áreas, pero se revolvió con un grave error de Leo Román. Recibía Tsygankov un balón en la banda derecha cuando decidió encarar, ganar la posición en la frontal del área y soltar un disparo sin gran peligro, pero que el ibicenco no sacó con una mano blanda que costó el gol del Girona.

La acción inclinó definitivamente el encuentro para los catalanes, que amasaron la posesión de balón ante un cuadro local inmerso en un mar de dudas que le hacía inoperante en fase ofensiva y muy débil cuando tocaba replegar.

Tras el paso por vestuarios, hubo un rayo de esperanza para el Mallorca de la mano de Asano, que aprovechó un balón aéreo bajado por Muriqi para encarar un mano a mano con Gazzaniga donde marcaría el empate, pero fue anulado por posición antirreglamentaria. El extremo nipón, que rergresaba a la titularidad más de tres meses después, cuajo una actuación muy pobre que evidencia la poca confianza de Jagoba Arrasate en él, muy lejos del estado físico que mostró a su llegada a la isla hace año y medio.

El Girona superó al Mallorca. / EFE

Tuvo una doble ocasión clarísima el elenco de Míchel con un disparo lejano de Lemar que a punto estuvo de colarse en la escuadra, pero Leo Román voló para atajarlo y en el rechace fue Witsel el que estrelló el esférico contra el larguero.

Se trataba de un avance de lo que ocurriría minutos posteriores, cuando en un contragolpe Vanat se quedó solo delante del portero bermellón, que no salió para la sorpresa de todos, y terminó cometiendo un penalti que transformaría el punta ucraniano. Intentó levantar a los suyos Arrasate con un triple cambio, pero nada funcionaba en un Mallorca que terminó encerrando al Girona a base de ataques estériles bloqueados continuamente por Blind y Vitor Reis, quien cuajó una excelente actuación.

Una acción aislada de Vedat Muriqi, que sacó un penalti a favor y lo transformó, dio una mínima esperanza a los presentes en Son Moix, aunque el atisbo de remontada quedó en nada.

La entrada de 2026 ha sentado de maravilla al Girona, que enlazó su segunda victoria consecutiva como visitante en esta liga, mientras que el Mallorca sigue sin despegarse definitivamente de una zona baja que aparenta ser su compañera de viaje durante todo el curso.

Ficha técnica

1- RCD Mallorca: Leo Román; Maffeo (Llabrés, m.89), Valjent, Raíllo, Mojica; Samu (Antonio Sánchez, m.64), Morlanes (Mascarell, m.46), Darder (Torre, m.64); Asano (Mateo Joseph, m.64), Muriqi, Virgili.

2- Girona: Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno; Iván Martín, Witsel, Lemar (Francés, m.70); Tsygankov, Vanat, Bryan Gil (Roca, m.75).

Goles: 0-1, m.25, Tsygankov; 0-2, m.63, Vanat (p.); 1-2, m.91, Muriqi (p.).

Árbitro: Javier Alberola (Comité castellano-manchego). Amonestó con tarjeta amarilla a los jugadores locales Samu Costa (m.37) y Sergi Darder (m.56) y al futbolista visitante Álex Moreno (m.59).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 18 de LaLiga EA Sports en el Estadio Mallorca Son Moix entre RCD Mallorca y Girona ante 16.011 espectadores. Antes del saque inicial se guardó un minuto de silencio en memoria de Miquel Contestí, expresidente del Mallorca.