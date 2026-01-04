Resumen de juveniles | El Villarreal gana con apuros al Talavera y logra plaza para la Copa del Rey (0-1)

Pues no hubo sorpresas en la última jornada de la primera vuelta en División de Honor juvenil y se decidieron los cinco equipos que a partir de finales de mes participarán en la Copa del Rey de esta categoría. El Villarreal de Pepe Reina estará en el torneo del KO al entrar en la repesca como uno de los cuatro mejores quintos de los siete grupos de la categoría. Roda y Castellón se quedan fuera.

Los cinco equipos del grupo VII que estarán en el bombo del sorteo de los dieciseisavos de final de la Copa son el Valencia (40 puntos), Levante (34), Murcia Promises (31), UCAM Murcia (30) y en la repesca entra el Villarreal (29 puntos). Se quedó fuera el Albacete, con 25 puntos.

Triunfo groguet

El Villarreal dependía de sí mismo en el campo del Talavera, equipo que navega en puestos de descenso de categoría. En un partido igualado y tenso por momentos, el conjunto de la Plana acabó imponiendo su calidad (0-1) gracias al gol anotado por el delantero albaceteño Julio Arjona, en el minuto 21 de encuentro. Los talaveranos, que nunca dieron su brazo a torcer, dieron guerra hasta el pitido final del partido.

El once que presentó el Villarreal en su visita al campo del Talavera. / Redacción

Hubo problemas al final del encuentro. El colegiado coruñés Gustavo Vidal Fonseca recogió en el acta insultos por parte de aficionados del Talavera (identificados por su indumentaria), tanto a la finalización del partido, así como cuando se retiraban del terreno de juego.

Victoria del Roda

Buen final de primera vuelta para el Roda que no encontró el premio de la Copa del Rey. El equipo gualdinegro se impuso en el campo del Pinatar (1-3). El partido se encarriló muy pronto gracias al gol anotado por el mediapunta alicantino Jorge Carrasco, que alcanza la cifra de cuatro goles. El gol de este extraordinario futbolista sirvió para llegar al descanso con el 0-1.

El juvenil A del Roda sumó una amplia victoria en el campo del Pinatar. / Redacción

En la segunda parte el Roda puso la directa. Primero Diego García y poco después el seguro lateral diestro tarraconense Toni Falcó (gran temporada la del chaval) estableció el 0-3. En los últimos compases Ossama Demnati maquilló el resultado final (1-3).

Empate en el Marquina

Mientras, el Castellón plantó cara y mejoró su imagen en el partido que empató (0-0) contra el equipo revelación de la categoría: Murcia Promises. El partido se jugó en el Javier Marquina y no se vieron goles, pero sí buenos detalles en el equipo del técnico debutante Luis Cubedo. Fue titular y jugó 88 minutos una de las perlas de la cantera albinegra como es el juvenil de primer año Óscar Albiol, el chaval de Benicarló.

Once presentado por el juvenil A del Castellón en el duelo frente al Murcia Promises. / Redacción

El proximo fin de semana arrancará la segunda vuelta del campeonato. El sábado a las 16.00 horas el Roda rendirá visita al Real Murcia, y el domingo a las 11.30 hora el Villarreal jugará en el campo del Jove Español, en San Vicente del Rapeig, mientras que el Castellón recibirá al Albacete el mismo domingo a las 12.00 horas en las instalaciones de Gaetà Huguet.