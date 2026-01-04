Resumen Tercera RFEF | El Roda noquea al Soneja (0-1) y al Villarreal C le empatan en casa (1-1)

El Villarreal C empató contra el Levante B (1-1) en el campo 9 de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza en un partido que se le fue complicando todo poco a poco. Del 1-0 anotado por el argentino Nico Baratucci en el minuto 19, tras un pase de Iker Adelantado, se pasó a una reacción del filial granota que, en la segunda parte, firmó el 1-1 con un golazo de Álvaro Gómez tras una grandísima acción por la izquierda de Mario Sesé. Además, en el último minuto el equipo de David Cifuentes se quedó con un efectivo menos por la tarjeta roja que vio el debutante Álex Fita.

Por su parte, el duelo de rivalidad provincial entre el Soneja y el Roda, en El Arco, se decantó a última hora a favor de los vila-realenses (0-1), que anotaron un gol en el minuto 81 por mediación del fornido atacante valenciano Pau Tejón que le valió a su equipo para sumar tres puntos de oro ante un rival directo en la pelea por eludir el descenso. La emoción acompaño a la recta final del duelo porque la escuadra del Alto Palancia apretó en busca del empate.

Finalmente, el Vall de Uxó se hundió en el descuento ante el Atlético Saguntino (2-0). En el minuto 93 Sergio Martínez hizo el primero y en el 96 Diego Climent el segundo. Un mal trago para un equipo vallero que acariciaba el empate en un encuentro muy exigente en el Camp Nou de Morvedre.