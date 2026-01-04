El Torneo Facsa de Navidad, referente en su 8ª edición
La competición organizada por el Club Fomento Castellón consigue reunir a 581 jugadores y 35 equipos consolidándose como un modelo del fútbol formativo
El Torneo Facsa de Navidad volvió a situar a la ciudad de Castellón en el centro del fútbol formativo con la celebración de su octava edición, una cita que reunió a 581 jugadores de 35 equipos y que coincidió, además, con el 10º aniversario del anfitrión, el Club Fomento Castellón, reafirmando un modelo de torneo que entiende el fútbol como herramienta de formación personal y de convivencia.
En el plano deportivo, el gran protagonista fue el C.D. Tonín, que firmó un doblete de prestigio al conquistar el título en las categorías alevín de primer y segundo año. Un éxito del club castellonense que tuvo más mérito frente a la presencia de entidades de primer nivel como el FC Barcelona, que se impuso en prebenjamín o el Rayo Vallecano que hizo lo propio en benjamín de primer año. En otras categorías el Sporting de Castellón ganó en benjamín de segundo año y el Primer Toque C.F. se proclamó campeón en infantil.
El Club Fomento Castellón, organizador del evento y club embajador, también tuvo una destacada actuación deportiva, logrando el segundo puesto en las categorías alevín de primer y segundo año y una tercera posición en prebenjamín. Más allá de los resultados, la entidad valoró muy positivamente el desarrollo de un torneo en el que se jugaron 66 partidos y en el que, tal y como subrayó su presidente, Amancio Endrino, el verdadero éxito radicó en “ver cómo los niños compiten desde el respeto, la convivencia y el aprendizaje”.
La jornada se completó con un triangular en categoría escoleta centrado en la formación de los más pequeños, reforzando el carácter educativo del torneo desde las primeras edades. Con la participación de clubes de primer nivel y una organización consolidada, el Torneo Facsa de Navidad cierra esta edición afianzándose como una cita de referencia del calendario navideño del fútbol base.
Suscríbete para seguir leyendo
- Estos son los municipios de la Comunitat Valenciana que ya han cancelado o aplazado la Cabalgata por la Borrasca Francis
- Una empresa cerámica de Castellón recibe el visto bueno para incorporar un nuevo horno
- Onda supera por primera vez en su historia la barrera de los 26.000 habitantes
- Primera cancelación de Cabalgata en Castellón por las lluvias: l'Alcora recibirá a los Reyes Magos bajo techo
- La borrasca Francis en directo: Emergencias activa la alerta en Castellón por lluvias, nieve y fuerte descenso térmico
- Un error administrativo deja sin toros a un pueblo de Castellón para sus fiestas de San Antonio
- Un 'templo' del vermut cierra sus puertas en Castelló: dirá adiós el 5 de enero
- Aemet activa la alerta naranja en Castellón por nevadas que alcanzarán los 5 centímetros de grosor