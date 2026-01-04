El Torneo Facsa de Navidad, referente en su 8ª edición

El Torneo Facsa de Navidad volvió a situar a la ciudad de Castellón en el centro del fútbol formativo con la celebración de su octava edición, una cita que reunió a 581 jugadores de 35 equipos y que coincidió, además, con el 10º aniversario del anfitrión, el Club Fomento Castellón, reafirmando un modelo de torneo que entiende el fútbol como herramienta de formación personal y de convivencia.

En el plano deportivo, el gran protagonista fue el C.D. Tonín, que firmó un doblete de prestigio al conquistar el título en las categorías alevín de primer y segundo año. Un éxito del club castellonense que tuvo más mérito frente a la presencia de entidades de primer nivel como el FC Barcelona, que se impuso en prebenjamín o el Rayo Vallecano que hizo lo propio en benjamín de primer año. En otras categorías el Sporting de Castellón ganó en benjamín de segundo año y el Primer Toque C.F. se proclamó campeón en infantil.

El Club Fomento Castellón, organizador del evento y club embajador, también tuvo una destacada actuación deportiva, logrando el segundo puesto en las categorías alevín de primer y segundo año y una tercera posición en prebenjamín. Más allá de los resultados, la entidad valoró muy positivamente el desarrollo de un torneo en el que se jugaron 66 partidos y en el que, tal y como subrayó su presidente, Amancio Endrino, el verdadero éxito radicó en “ver cómo los niños compiten desde el respeto, la convivencia y el aprendizaje”.

La jornada se completó con un triangular en categoría escoleta centrado en la formación de los más pequeños, reforzando el carácter educativo del torneo desde las primeras edades. Con la participación de clubes de primer nivel y una organización consolidada, el Torneo Facsa de Navidad cierra esta edición afianzándose como una cita de referencia del calendario navideño del fútbol base.