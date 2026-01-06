Fin a una gran era en el Fustecma NBF Castelló: Lola Valls dejará la presidencia y Pedro Hernández asumirá el cargo
La dirigente se despide este martes tras una larga y exitosa etapa al frente del Fustecma Nou Bàsquet Femení
Hay personas que convierten su pasión en un legado. Lola Valls es una de ellas. Una referente absoluta del baloncesto femenino provincial durante las últimas décadas, ha decidido dejar la presidencia del Fustecma Nou Bàsquet Femení tras una larga y exitosa etapa al frente del club, marcada por el crecimiento sostenido de la entidad y por un trabajo incansable en la cantera para formar a jóvenes jugadoras y consolidar el baloncesto femenino en la ciudad.
Durante su mandato, el club ha dado pasos firmes tanto a nivel social como deportivo. El mayor hito llegó en abril de 2024, con el histórico ascenso del primer equipo a Liga Challenge, la segunda categoría del baloncesto español, en la que compite actualmente y que ha supuesto un salto cualitativo para la entidad en todos los aspectos.
Lola Valls, con un cariño total hacia el club de su vida, se despedirá oficialmente del cargo este martes. Su sustituto, el actual directivo Pedro Hernández, que asumirá la presidencia con el reto de dar continuidad al proyecto creado en 1992 con el objetivo de continuar el gran legado que deja Lola Valls en Castelló.
El primer equipo, en un gran momento
Hay que destacar que el Fustecma Nou Bàsquet Femení está cuajando una gran temporada tras superar un inicio muy complicado con siete derrotas consecutivas, pero le ha dado la vuelta a la situación y está situado en la décima posición con un balance de 5 victorias y 9 derrotas. En el último partido, como no podía ser de otra manera para esta despedida, el equipo azulón ganó por 53-48.
