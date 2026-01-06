La historia de Alberto Lorca: De capitán del Playas Castellón a readaptar lesiones graves de rodilla

«¡Vamos con todo, a por ellos, eh! ¡Nos los comemos, equipo!».«Cuando te diga un número par impactas en el suelo con la pierna izquierda; impar, derecha». Poco o nada tienen que ver estas dos frases. La primera es una arenga a sus compañeros antes de saltar a la pista del Ciutat de Castelló. La segunda, un ejercicio para rehabilitar a un paciente con una operación de ligamento cruzado anterior y menisco en su rodilla izquierda. De ser capitán de un histórico del fútbol sala español como el Playas de Castellón a readaptar patologías y lesiones graves.

Aitor Aguirre

Es la historia de Alberto Lorca (Mula, 31 años), que estuvo liderando al Playas en un proyecto en Segunda División que aspiraba a volver a la élite, pero que finalmente decidió dejar el deporte que amaba para iniciar su camino en el exigente mundo de la salud física.

Alberto Lorca celebra un gol con el Playas. / PLAYAS DE CASTELLÓN

Al fútbol sala de rebote

Alberto jugó a fútbol once hasta que empezó a estudiar CAFD en la Universidad de Elche: «Empecé a jugar a fútbol sala con 17 años, en los torneos de la universidad. El árbitro era el entrenador del Elche en Segunda y me dijo que fuera a probar a fútbol sala. Desde ahí le di caña hasta el año pasado, cuando me retiré», comenta sonriendo desde una de las salas donde imparte sus clases personales. «Se me daba bien el fútbol sala, tocaba más balón y disfrutaba mucho. Estuve ocho o nueve años como profesional, que se dice pronto».

Una carrera que comenzó en la ciudad ilicitana, pero cuyo destino final le tenía guardado el brazalete en el Ciutat: «Estuve en Elche cuatro años con el filial y debuté en Segunda. Luego fui a Tenerife media temporada y, de allí, di el salto al Playas, donde he estado siete temporadas», explica con nostalgia y cierto pesar por la situación que atraviesa el club, ya que el proyecto estaba diseñado para intentar regresar a Primera División. «Era una ilusión muy grande porque venía a una ciudad nueva, a un equipo con solera. Me sentí muy cómodo, me arroparon muy bien. Para mí es mi casa y me he quedado aquí a vivir», detalló.

Con el paso de los años fue ganando peso en el vestuario hasta convertirse en capitán. Todo cambió en la temporada del descenso, cuando decidió que era el momento de dar un paso al lado: «Había varios factores. Quería centrarme mucho más en lo laboral. Creo que era el momento idóneo, porque eran muchas sesiones y muchos viajes. Fue un punto de inflexión».

Alberto, durante uno de los ejercicios de recuperación de rodilla. / ALBERTO LORCA

De ser tratado a tratar

El hecho de haber sido profesional le permite a Lorca empatizar más con quienes sufren lesiones graves de rodilla y ser consciente, incluso más que muchos pacientes, de la importancia de entrenar cada día para recuperarse al 100%: «Son lesiones en las que, como mínimo, tienes que estar un año de recuperación, aunque siempre recomiendo que sigan trabajando. La vida es muy larga como para estar jodido y que te limite», expresa.

Importancia a nivel cognitivo

«Cierra los ojos y adivina si pincho en tu rodilla con un boli, un dedo o una tijera». Es uno de los muchos ejercicios que realiza para mejorar la sensibilidad y el aspecto cognitivo: «Es fundamental porque cuando haces deporte no actúas de forma consciente. Si caes de un salto no piensas que vas a caer. Por eso hay que meter tareas cognitivas, porque todo va relacionado con el sistema nervioso».

¿Por qué hay tantas en la élite?

Ilias Akhomach, Yeremy Pino, Logan Costa, Carvajal, Rodri… la lista es larga. ¿Por qué son tan comunes estas lesiones en la élite? Alberto lo tiene claro: «No se trabaja lo suficiente. Falta base, niveles de fuerza y se acumulan asimetrías y carga. En la élite, además, influyen el estrés y la falta de descanso». También señala la prisa por volver: «Creo que se adelanta mucho el proceso cuando no se debería. A esos niveles te aprietan para regresar, pero hace falta madurez y trabajo para evitar recaídas»

Ahora, los goles de Lorca no entran por la escuadra; se celebran cuando ayuda a sus pacientes a volver a correr sin miedo.