El Madrid salva los muebles en casa del penúltimo

El Real Madrid sufrió para doblegar este martes al Asvel Villeurbanne (69-80), en un partido en el que los blancos, que fueron por detrás durante prácticamente todo el encuentro, reaccionaron con un parcial de 8-24 en el último cuarto, cimentado en la defensa de Usman Garuba y en la calidad anotadora de Trey Lyles.

Como ya avisó en la rueda de prensa posterior al clásico, Sergio Scariolo dio descanso a Deck y Llull y completó la convocatoria con Chuma Okeke y Gabriele Procida, ausentes ante el Barça.

Heurtel asumió el liderazgo dejado por De Colo y el Asvel se cerró bien atrás en los primeros minutos con el objetivo de recuperar el balón y castigar el lento balance defensivo del Madrid. En ataque, los de Scariolo tardaron en engrasar la maquinaria, con Okeke, de nuevo titular, que acertó en su cuarto intento desde el 6,75 y con Hezonja precipitado buscando su primera canasta del partido, 5-10 (min.5).

Con Lyles en cancha y haciendo pareja con Len, los blancos volvieron a dar muchas situaciones de aclarado para que el canadiense castigara en el poste bajo y desde el perímetro con siete puntos. La salida desde el banquillo de Glynn Watson en el Asvel revolucionó el ritmo ofensivo de los galos, que acabaron por delante el primer cuarto 18-17.

Sin Tavares en la zona, el Real Madrid sufrió para contener el rebote ofensivo del Asvel al inicio del segundo cuarto y sucumbió en la defensa uno contra uno ante Watson y Seljaas. La amenaza de Lyles en la pintura hizo que los locales se cargaran con cuatro faltas de equipo en los primeros cuatro minutos del periodo, lo que suavizó su ímpetu defensivo.

Los blancos, que terminaron con siete pérdidas en el primer tiempo, volvieron a necesitar de la mejor versión de Campazzo en la dirección que, con un triple, capeó algo el temporal de un Madrid desdibujado y desconectado atrás, 32-26 (min.16). Los de Scariolo siguieron concediendo segundas oportunidades al Asvel, ocho capturas ofensivas, a la vez que no acertaban varios tiros liberados, retirándose a los vestuarios cinco puntos abajo en el marcador y con malas sensaciones de juego, 41-36.

La reanudación no reanimó al Real Madrid, que llegó a verse diez por debajo (48-38, min.23) incapaz de contener a un Heurtel que se relamía a campo abierto. Los triples de Campazzo y Okeke y la efectividad de Tavares desde la personal volvieron a meter al equipo merengue en el encuentro con un parcial de 2-8 (50-46, min.25).

Hezonja y Maledon, negados de cara al aro en la primera parte, y Garuba, inédito de minutos hasta el momento, aparecieron para contrarrestar al incontrolable Watson, que con un triple mantuvo la ventaja de los locales a falta del último tiempo, 61-56.

La agresividad atrás de Garuba y la decisión de Andrés Feliz y Maledon en ataque provocaron que el REal Madrid recuperase el mando en el marcador, algo que no sucedía desde del primer cuarto, 63-65, a falta de seis minutos y medio para el final. Un par de buenas acciones de Lyles, triple incluido, hicieron que Pierric Poupet parase el partido con la máxima visitante, 65-71 (min.35).

Garuba, activo de pies y manos, sostuvo la defensa de los de Scariolo, que sólo permitieron ocho puntos en el último cuarto. En el otro lado de la pista, Lyles, autor de 21 puntos, ayudó para evitar lo que hubiese sido una dolorosa derrota del Real Madrid en su primera salida de 2026.

- Ficha técnica:

69. Asvel Villeurbanne (18+23+20+8): Heurtel (12), Harrison (6), Lighty (3), Ndiaye (6), Vautier (-), -cinco inicial-, Watson (14), Jackson (8), Atamna (-), Massa (8), Seljaas (3), Traoré (7) y Eboua (2).

80. Real Madrid (17+19+20+24): Campazzo (15), Abalde (-), Hezonja (6), Okeke (6) y Tavares (12) -cinco inicial-, Maledon (9), Feliz (4), Krämer (-), Procida (-), Lyles (21), Garuba (5) y Len (2).

Árbitros: Robert Lottermoser (GER), Saulius Racys (LTU) y Christian Theis (GER).

Incidencias: partido de la vigésima jornada de la Euroliga disputado en el LDLC Arena de Lyon (Francia).