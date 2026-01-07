Carla Tejedo y el nuevo éxito del golf de Castellón

Carla Tejedo Mulet cerraba el 2025 obteniendo la tarjeta del Ladies European Tour, después de una brillante actuación en la Lalla Aicha Q-School (la llamada escuela de clasificación), celebrada en el Al Maaden Golf Marrakech y el el Royal Golf Marrakech (Marruecos).

Un logro de enorme valor que culminaba cuatro días de máxima exigencia y un desenlace final de auténtico vértigo, en el que la golfista castellonense demostró su talento, carácter competitivo y capacidad para rendir bajo presión, como bien demostró en una competición castigada por las inclemencias meteorológicas.

La castellonense Carla Tejedo, con sus compañeras del LPGA Tour 2026 de golf. / Epson Tour

Este éxito es el reflejo de una magnífica temporada, marcada por la regularidad, el trabajo constante y una clara progresión en su juego. Carla ha sabido aprovechar cada oportunidad para seguir creciendo como golfista, confirmando su proyección y consolidándose como una de las grandes referencias del golf valenciano.

El ránking

La castellonense terminó en el grupo de jugadores empatadas en la novena posición, con -11, a ocho golpes de la ganadora (la polaca Dorota Zalewska), consiguiendo uno de los mencionados pasaportes para el circuito europeo, reservado a las 20 primeras.

Carla Tejedo da un importante paso en su carrera, que le permitirá competir la próxima temporada en el máximo circuito europeo femenino. Un premio merecido al esfuerzo, la dedicación y la ilusión con la que afronta cada reto.