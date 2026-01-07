Carla Tejedo y el nuevo éxito del golf de Castellón
La castellonense confirma su progresión con el acceso al Ladies European Tour 2026
Carla Tejedo Mulet cerraba el 2025 obteniendo la tarjeta del Ladies European Tour, después de una brillante actuación en la Lalla Aicha Q-School (la llamada escuela de clasificación), celebrada en el Al Maaden Golf Marrakech y el el Royal Golf Marrakech (Marruecos).
Un logro de enorme valor que culminaba cuatro días de máxima exigencia y un desenlace final de auténtico vértigo, en el que la golfista castellonense demostró su talento, carácter competitivo y capacidad para rendir bajo presión, como bien demostró en una competición castigada por las inclemencias meteorológicas.
Este éxito es el reflejo de una magnífica temporada, marcada por la regularidad, el trabajo constante y una clara progresión en su juego. Carla ha sabido aprovechar cada oportunidad para seguir creciendo como golfista, confirmando su proyección y consolidándose como una de las grandes referencias del golf valenciano.
El ránking
La castellonense terminó en el grupo de jugadores empatadas en la novena posición, con -11, a ocho golpes de la ganadora (la polaca Dorota Zalewska), consiguiendo uno de los mencionados pasaportes para el circuito europeo, reservado a las 20 primeras.
Carla Tejedo da un importante paso en su carrera, que le permitirá competir la próxima temporada en el máximo circuito europeo femenino. Un premio merecido al esfuerzo, la dedicación y la ilusión con la que afronta cada reto.
Suscríbete para seguir leyendo
- La suerte sonríe a lo grande esta vez a Castellón: el primer premio del sorteo del Niño cae en cinco municipios
- El pueblo de Castellón que se ha 'congelado' el día de Reyes: -8,8 grados... y -3,5 en Castelló
- Un horno de Castellón cierra para siempre tras un siglo de historia
- Presentan una denuncia contra el torero Fran Rivera en la Fiscalía Provincial de Castellón. Este es el motivo
- Javier Puello, el lotero que ha repartido el primer premio de El Niño en Castelló: 'Ya tocaba, después de la decepción del Gordo de Navidad
- Un pueblo de Castellón de 160 habitantes busca gestor para mantener abierto su único bar: lo ofrece por solo 100 € al mes
- El Villarreal ya cuenta con otro refuerzo de enero: un central alto, guapo y dicharachero
- Vuelve el 'boom' del ladrillo a Moncofa: la construcción alcanza cifras de hace más de una década