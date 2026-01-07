Informe Villarreal CF: Thiago Fernández, una bala forjada en 'La Fábrica' de Liniers

Hay que ser muy argentino e incluso hincha de Vélez Sarsfield para conocer a Fabián Cubero. Retirado en 2019, el ahora entrenador de 47 años es una rara avis en el fútbol, un caso similar al de Francesco Totti en la Roma. Se trata de un lateral derecho que estuvo 22 temporadas en el equipo del barrio bonaerense de Liniers.

Cubero disputó 626 partidos oficiales con el club al que hizo más famoso Carlos Bianchi como entrenador, una entidad con 11 títulos de liga, pero que también ha ganado una Copa Libertadores, una Supercopa Sudamericana, una Recopa Sudamericana y que en 1994 se encumbró ganando la Copa Intercontinental (ahora mundial de clubs) al AC Milan de Fabio Capell0 (0-2), con el citado Bianchi en el banquillo y con futbolistas del caché del meta paraguayo Chilavert, su capitán Roberto Trotta, los centrocampistas Pepe Basualdo, Christian Bassedas y Tito Pompei, y una mítica dupla atacante: Turu Flores-Turco Asad.

Thiago Fernández, fichaje de invierno del Villarreal CF, brilló en el título de Liga de Vélez Sarsfield en 2024. / Agencias

Del hervidero de Liniers

El club de Buenos Aires que ejerce de local en El Fortín (uno de los apodos de Vélez Sarsfield) del José Amalfitani (nombre de su estadio) es históricamente formador. De él han salido a lo largo de sus 116 años de vida (fundado en 1910) brillantes futbolistas. Uno de ellos es Thiago Fernández, primer refuerzo del Villarreal CF en este mercado invernal, extremo diestro que se desenvuelve por banda izquierda que terminaba contrato el 31 de diciembre del 2025 y que el pasado verano se pactó su llegada al Submarino con la carta de libertad.

Se trata de otro de tantos y tantos jugadores salidos del hervidero de Liniers, conocido como La Fábrica, cuyos exponentes activos más recientes son Thiago Almada (Atlético de Madrid), Gianluca Prestianni (Benfica), Maxi Perrone (Como), Nico Domínguez (Nottingham Forest), Augusto Fernández (retirado ya ex Atlético de Madrid, Celta y Cádiz), Lucas Romero (Cruzeiro) y Ricky Álvarez (retirado, ex del Inter de Milán), Santi Cáseres (retirado, ex del Villarreal) y Valentín Gómez, actual defensa central del Real Betis.

Thiago Fernández, fichaje de invierno del Villarreal CF, brilló en el título de Liga de Vélez Sarsfield en 2024. / Agencias

Espectacular irrupción

Thiago Cruz Fernández (Buenos Aires, Argentina, 3 de abril del 2004) es un futbolista ofensivo diestro que actúa a banda cambiada como extremo, aunque en ocasiones ha jugado tanto de interior e incluso de carrilero. Formado en La Fábrica de Liniers, dio el salto al primer equipo de Vélez Sarsfield y debutó en Primera División en el año 2023, con 19 años, aunque con apariciones esporádicas. Fue en el 2024 cuando su irrupción fue tal que se convirtió en pieza clave para el título de campeón de liga de su club, donde fue el 2º máximo asistente de todo el torneo, con 6 pases de gol en 25 partidos y 5 tantos, finalizando el año con 6 goles y 9 asistencias en 42 duelos.

Thiago Fernández, fichaje de invierno del Villarreal CF, brilló en el título de Liga de Vélez Sarsfield en 2024. / Agencias

La desgracia

Pero la desgracia que en muchos casos va ligada al fútbol la vivió en sus carnes, ya que Thiago no pudo acabar el campeonato al producirse, en la antepenúltima jornada (1 de diciembre del 2024), una rotura de ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, permaneciendo ocho meses de baja.

Un infortunio que truncaba las posibilidades de marcharse a Europa, ya que el jugador contaba con ofertas importantes de club europeos de primer nivel.

Disponible desde primeros de agosto del 2025, y con cinco meses para que finalizara su contrato, Thiago Fernández, a través de su agencia de representación, comunicaba a Vélez que no iba a aceptar la propuesta de renovación e iba a cambiar de aires. Es por ello que el club de Liniers emitió un comunicado en el que oficialmente se «aparta al jugador del plantel profesional y establecer un régimen diferenciado de entrenamiento».

Thiago Fernández, fichaje de invierno del Villarreal CF, brilló en el título de Liga de Vélez Sarsfield en 2024. / Agencias

Sus señas de identidad

La bala forjada en La Fábrica apostó por esperar y ahora espera adquirir la forma física y la dinámica perdida tras 13 meses sin jugar partido oficial alguno con el reto de rendir, consolidarse y brillar en Europa. Condiciones tiene, ya que es un velocísimo extremo, con enorme capacidad de desborde, desequilibrante en el uno contra uno y con gran aceleración, explosividad y cambio de ritmo.

Llegador, a veces precipitado (factor a corregir), pero con visión para el pase final, buen asistente y con capacidad de gol. Nivel tiene, ahora falta convencer a Marcelino García Toral o que el club lo ceda a un equipo de España o Europa, competitivo, en el que pueda volver a ser el puñal que tantas veces levantó a la grada del José Amalfitani e hizo campeón a Vélez en 2024.