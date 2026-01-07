Lola Valls relata con crudeza su exitosa era en el Fustecma NBF Castelló: "Cuando ascendimos algunos lloraron de emoción, otros de espanto"

Hay personas que convierten su pasión en un legado. Lola Valls es una de esas figuras. Referente absoluta del baloncesto femenino provincial durante las últimas décadas, dimitió este martes de la presidencia del Fustecma Nou Bàsquet Femení tras 20 años de dedicación, marcada por el crecimiento sostenido del club y un trabajo incansable en la cantera para formar a jóvenes jugadoras y consolidar el baloncesto femenino en Castelló.

Durante su mandato de 20 años, el club dio pasos firmes tanto a nivel social como deportivo. El mayor hito llegó en abril de 2024, con el histórico ascenso del primer equipo a Liga Challenge, la segunda categoría del baloncesto español, un salto cualitativo que situó al club en un escenario impensable para una entidad con recursos limitados. Ayer, Valls se despidió oficialmente del cargo, triste pero orgullosa y dejando la presidencia en manos de Pedro Hernández, con la misión de continuar el proyecto que ella consolidó desde 2006, cuando se ofreció a colaborar con la Junta Directiva y terminó asumiendo la presidencia.

La dificultad del sueño

Pero su salida responde a algo más profundo: el peso de la gestión diaria, la presión económica y la responsabilidad absoluta de no fallar a tantas jugadoras y familias. «Creo que esta es la parte más difícil de explicar», comenta antes de relatar todo lo que ha sucedido en estos años: «En diciembre de 2022 fue un punto de inflexión a nivel económico: nos vimos en una encrucijada. Teníamos que tomar una decisión: la de renunciar a todos nuestros éxitos o la de seguir adelante en un camino de espinas. Elegimos las espinas. Elegimos proteger al club, a la cantera y a nuestras jugadoras. La situación en ese momento sólo nos permitía seguir adelante; cualquier paso atrás iba en detrimento de todos. Año y medio después, ascendíamos a Challenge. Confieso que esto no estaba en nuestros planes. Creía que nunca un club con tan pocos medios podía alcanzar un éxito así. Algunos lloraron de emoción. Otros de espanto», recuerda emocionada.

Y en ese momento, tocó dar un nuevo paso al frente: «Otra vez decidimos que no había marcha atrás, convencidos de que las jugadoras merecían degustar sus éxitos, vivirlos en primera persona y que teníamos que luchar por una cantera, que crecía día a día y que merecía ver la posibilidad de un baloncesto de élite en su futuro».

"cuando vives con un sentimiento de culpa permanente por no dar a tus 250 jugadores lo que ni un ápice de lo que merecen, mientras te esfuerzas el triple para conseguir menos de un tercio, te quemas" Lola Valls

El porqué de la decisión

Y en este contexto, Lola decidió que era el momento ideal para dar un paso al lado: «La realidad es que la liga Challenge es una liga exigente, dura, cara y que necesita de una profesionalización que sólo es alcanzable con una financiación justa», expresó de primeras. «Si tu día es eso, si te pasas la vida excusándote con todo el mundo de que no puedes pagar porque no tienes dinero o porque no te llega a tiempo, cuando cada final de mes es un suplicio, cuando vives con un sentimiento de culpa permanente por no dar a tus 250 jugadores lo que ni un ápice de lo que merecen, mientras te esfuerzas el triple para conseguir menos de un tercio, te quemas», explica, dejando claro que su decisión responde «al desgaste de los años».

Sobre Pedro Hernández, nuevo presidente

"El Club está en buenas manos con la Junta Directiva actual: gente joven, preparada, con energía y más ilusión si cabe y con Pedro Hernández al mando hasta las próximas elecciones. Paz Fabregat, mi vicepresidenta, mi mano derecha e izquierda el pilar en el que me he apoyado todos estos años y yo nos mantendremos en la sombra y les ayudaremos en todo lo que necesiten".

Sus inicios en el club

"Desde el 20 de junio de 2006. 19 años y medio. Siempre hago la broma de que si llegas a un Club con tres hijas, automáticamente te hacen presidenta, pero no, llegué al Club, y pronto me ofrecí a colaborar con la Junta Directiva. Siempre he sido una persona implicada. En ese momento era un Club muy bien gestionado y saneado. El entonces presidente renunció al cargo y me ofrecí a sustituirle".

Cómo valora el proceso durante estos años

"Nunca un crecimiento como el del Nou Bàsquet se fundamenta en una persona. Y más en este caso. Siendo honesta es un éxito de mucha gente, de directivos entregados, de padres implicados, de patrocinadores excepcionales y de administraciones que nos han cuidado y de jugadoras y entrenadores que nunca dejaron de creer. Todos lo hubiéramos podido hacer mejor, pero no lo hemos de ha tan mal cuando estamos aquí. Sin embargo, el presente aún es demasiado duro. Y ojalá esto cambie pronto".

El crecimiento del baloncesto femenino en Castelló

"El Nou Bàsquet es un Club con muchos valores. Esa es otra cosa que quiero poner en valor. Hemos utilizado el deporte como vehículo para la integración: creando un programa para llevar el baloncesto a las mujeres que no lo tienen a su alcance. Hemos utilizado el deporte como vehículo de inclusión: hemos hecho un equipo de niños, niñas y jóvenes con diversidad funcional. Pero muchas veces he lamentado no conseguir que el deporte sea un vehículo en pro de la igualdad. Que nadie se engañe, hemos abierto un camino que aún está lleno de piedras".

"En este mundo aún hay mucha gente que piensa que el deporte femenino cuesta menos, que mueve menos, que pueden competir con menos, viajar con menos y se merecen que lo celebremos menos. Año tras año la igualdad sigue siendo una expectativa de la que no disfrutan las generaciones actuales. Creedme, en el deporte es donde más se blanquea inconscientemente la desigualdad, probablemente por costumbre. No, no me he sentido menos valorada, pero sí me he encontrado con gente que no valora en igualdad lo que hacemos las mujeres. Hay gente que prefiere debatir con hombres, eso sí lo he notado".

Una despedida emotiva

Con numerosos mensajes en redes sociales, Valls reconoció que las jugadoras lloraron en una despedida que nunca olvidará: «Al saber mi decisión el equipo me ha mostrado mucho cariño. Estas jugadoras me han demostrado que su pundonor está por encima de cualquier circunstancia negativa." Gracias NBF Castelló por estos 20 años. Ha sido un orgullo enorme representarte"; finalizó.

Y así, Lola Valls cierra una etapa dorada, dejando un legado histórico en el Nou Bàsquet Femení y abriendo una nueva era.